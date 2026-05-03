陈蕾出碟开骚展现「完整真我」 没有「另一半」 一样可以做自己│名人杂志

歌后陈蕾将作品集结成全新大碟《凝》，更以主打歌《完整的我》为题举行音乐会在港宣传，早前更宣布将音乐会带到伦敦，透过新歌与当地乐迷分享，拥抱最完整的自己。撰文：李文伟 摄影：谭志光

常说伴侣就是我们的「另一半」，陈蕾不禁想到单身的她是否只得一半？这亦启发她写了《完整的我》这首歌。

今次专辑名称再度以陈蕾最爱的动漫《HUNTER×HUNTER》为灵感，《凝》展现了这十首歌所组成的风格，而主打歌《完整的我》更描述了她这两年最自在的状态，「如何令到自己觉得舒服，首先是要接受、允许一切的事情发生，所以我想用《完整的我》去记录现在这个状态，有些人会用『另一半』去形容伴侣，如果我没有另一半，我又是否只有一半呢？这个想法启发了我，想写一首我如何去看自己、或者我现在觉得一个人都可以很完整。」

要当自己的救兵

陈蕾笑言推出这首歌并非一个拒绝爱的举动，而是给予大家多一个思考的方向，现在更确认对感情是顺其自然，用这段单身的时间继续提升、修正自己，相信将来可以吸引到更健康的爱情，「里面有一句歌词『别当恋人是救兵』，我曾经有经历过当伴侣是救兵，觉得他拯救了我感到孤独的这种状态、拯救了我觉得很寂寞的时期，亦令我忘记自己都有这个能力，去令自己走出这种状态。最近这几年感受到生活中没有孤寂滋味的阶段，令我想将这个状态记录下来而写了这首歌。」

单身享受独处和社交

陈蕾学懂身自处，不但没有抗拒恋爱，更对自己未来的感情生活充满信心：「如果这时候出现一位我很想跟他在一起的人，相信一定会是令人生锦上添花、令双方都觉得有利的状态，而并不会再牺牲自己，我会想像他会是一个胸襟广阔或者是很幽默的人。」

目前自在单身的陈蕾将所有时间放在自己身上，这反而令她渴望更实在的社交，与身边人实在地对话，过往由暧昧到热恋，频频倾电话传短讯，对现在的她而言是浪费时间，「但与朋友出来见面，可以倾6、7个钟，可以投入时间煲剧、针织，现在超级享受一个宅女的生活模式。」

想做温暖轻盈新专辑

陈蕾指《凝》所收录的作品与《念》很不同，自上次将作品集结成专辑后，她便将手上的歌曲作分类，「这次收录《五瓣玫瑰》是5年前做好的歌，而《扑克》是我和爸爸的小故事，但没有推出和派台的原因，是因为完成时大家都正经历疫情，当封关后推出一首有关旅行的歌并不是好时机，所以后来我写了《念》一系列的歌，主题比较阴暗和讨论了很多话题，当时我决定《念》之后要再创作一张专辑，可以记录关于我自己的状态，所以风格会轻松一点，会是比较温暖和轻盈。如果下一张专辑都是我自己创作，我已经想好了下一个单字的名称了，哈哈！」

勤交功课 制造机会

点子多多的陈蕾目标是继续推出新专辑，但要积极向公司「交功课」才能制造机会，她指去年已做好了不少作品，以实际行动给公司看，而休息亦同时为她带来了大量灵感，是她创作成绩最丰富的一年，又笑言现代的乐迷消化得好快，推出新歌不久便嚷着想要新歌，「以前做歌手可以做完一张专辑休息2、3年，现在唞一唞大家都不记得你了！虽然好多作品会做好了编曲，但真正要推出要乖乖坐在电脑前修改旋律和歌词，其实都好花力气，所以出歌后都需要放假，好好清空叉电再回到工作模式。」

帮人写歌更加放

除了积极准备新专辑的歌，过去一年亦有不少圈中人向陈蕾邀歌，「我觉得为其他人准备的歌可以令我睇到自己写歌的盲点，如果是自己去唱的歌，原来我不敢太夸张、太天马行空，我发现给别人的歌我便够胆去写，浪漫、肉麻甚至挑逗一点都可以。去年我帮Marf（邱彦筒＠COLLAR）写了《Love Me Down》的歌词，原来我可以咁肉麻㗎咩？我可以写到这种词，但放到自己的歌我又不敢写，因为我想像到Marf可以很挑逗、很naughty，开启到我帮人写这一面。」

望笔下Sweet歌有归宿

陈蕾预告下一张专辑想要向喜欢的音乐人邀歌，同时自己亦可以抽身专注在帮助其他人写歌，「我想不停去发掘自己，可能写给别人就可以有『唔关我事』的想法，没有那份包袱，感觉会几过瘾！借别人的口去写点挑逗、或者很寸嘴的歌词，我想转移一下想法地去创作。但亦有可能大家都想我可以给出一些很有型、很暗黑的歌，很少人会想到问我要有关爱情的歌，其实我手上都有很sweet的歌，我觉得很适合在婚礼上唱的歌，我自己没有唱是因为我不好意思，所以我一直很想将这首歌推销出去，其实都有女歌手觉得适合、赞这首歌很温暖，当她邀歌时我胆粗粗推销给她，但她说要和公司倾倾，好希望这首歌可以有个好归宿啦！」

计划储够新歌再踏红馆

出道至今，陈蕾一直以唱作人身份诠释作品，她透露是首次向其他音乐人收集作品，「我觉得作品会有自己的一面，但我亦很喜欢其他人写的作品、我很相信其他人写到好作品，这次是我第一次听demo，亦是第一次收集demo，我会将20首demo整理好，在执屋时间不断播不断loop到识唱，原来听demo这件事会令我觉得好兴奋好幸福，原来有这么多好作品可以让我挑选。」

经过《完整的我》在现场音乐空间（Live House）举行音乐会，陈蕾亦期望一次重来，再度从现场音乐空间到STAR HALL、麦花臣一步步再踏足红馆，「我想一步步再走一次这个路程，期间可以慢慢储备一些作品，因为《念》红馆演唱会实在太出色了，现在我未想到一个比《念》更好的rundown，更要有足够的歌才可以洗走这个印象，希望随着歌曲的转变，带着新尝试的我再次踏上这个舞台。」

发型：Cliff＠myös ＠moys_cliffchan

化妆：Circle Chong

