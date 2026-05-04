王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年

现年54岁、一代天后王菲的前夫李亚鹏，自去年10月与第二任妻子海哈金喜宣布离婚后，感情生活一直备受关注。日前他以嫣然天使基金创办人身份，时隔13年再度于香港举办慈善晚宴，成功募得超过336万港元善款，成绩斐然。然而于活动期间，他却被网民拍得在酒店与一名神秘女子亲密拖手，引发热烈讨论，并被指魅力没法挡。

李亚鹏来港参与筹款晚会

据悉，李亚鹏此次是独自一人来港，为嫣然天使基金慈善晚宴奔波。从他抵港到出席晚宴，全程虽显低调，但脸上疲态难掩，表情不多，似乎为慈善事务劳心劳力。晚宴最终顺利举行，共筹得336万港元，所有款项将用于唇腭裂儿童的专项治疗。尽管身心俱疲，但李亚鹏亲力亲为的态度，足见他对慈善事业的投入。

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李亚鹏跟新女伴酒店密会？

李亚鹏于香港相当忙碌，网上流出一张震撼照片。李亚鹏在酒店内与一名外表犹如大学生的年轻女子亲密拖手，状甚亲暱。照片曝光后，网民纷纷化身侦探，猜测女方身份。起初，有网民根据身形及轮廓，猜测该女子是与他离婚仅半年的前妻海哈金喜，更一度引发二人复婚的传闻。亦有网民认为，既然是为「嫣然」筹款，在场的可能是其爱女李嫣。

李亚鹏和气质女伴有牵手动作

然而，当该名女子的正面照曝光后，所有猜测均被推翻。照片清晰可见，该女子既非留著一头黄色长发的前妻海哈金喜，也非女儿李嫣。这位神秘女伴是一名配戴著眼镜、留著清爽黑色短发的女士。她身穿浅蓝色恤衫搭配绿色长裙，外表斯文，颇有气质，年龄约30来岁。在酒店内，她与李亚鹏相谈甚欢，二人更被目击有拖手等亲密行径。

李亚鹏仅离婚半年

李亚鹏与海哈金喜的婚姻仅维持了3年，离婚至今刚过半年，期间虽曾传出复婚，但女方已公开否认。如今，李亚鹏在香港被拍得与这位气质眼镜女亲密互动，不禁让人猜测，他是否已悄然走出离婚阴霾，迎来了新的感情篇章。

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