草蜢演唱会2026丨张学友「出术」遮皱纹：草蜢好似食咗防腐剂 苏志威红馆倒数「登六」 尾场出尽200％力

「THREE IN LOVE 草蜢演唱会2026」昨晚红馆举行第六场演出，「歌神」张学友任表演嘉宾。寰亚传媒集团老板林建岳的女儿林恬儿、寰亚传媒集团行政总裁林孝贤、陈奕迅与太太徐濠萦、邝美云、冯允谦、黄淑蔓、车婉婉和刘浩龙等捧场。

草蜢视学友为长辈

学友出场与草蜢合唱《暂停，开始过》，观众挥动手灯大合唱。阿智表示学友担任草蜢25周年演唱会表演嘉宾，40周年再做嘉宾别具意义。他说：「自从我哋师傅（梅艳芳）走咗，我哋视学友为长辈，有咩都会去问佢。」学友笑言：「我本来唔戴眼镜上台嘅，草蜢好似食咗防腐剂，出场前台下啲人叫我最好戴返副眼镜，遮吓啲皱纹、眼袋，睇起上嚟夹啲！」全场笑声。

学友指林珊珊是最正的嘉宾

阿智指学友一直有个「迷思」，到底与草蜢谁是前辈？他说：「学友成日话我哋出道先，我反对，因为我哋参加完新秀之后，我参加19区歌唱比赛唱学友嘅《造梦者》。」他与学友即兴合唱几句。苏志威称草蜢参加1985年新秀歌唱大赛，同年跟梅姐踏上红馆表演，学友自爆1983年参加新秀但无入围，翌年参加歌唱比赛并于1985年出唱片，所以「迷思 」解开，四舍五入，学友是草蜢的「前辈」。提起「前辈」，学友大赞林珊珊，说：「讲起林珊珊，佢真系好劲！上网睇到佢唱《再见Puppy Love》，我突然变得后生咗，好耐冇试过回春嘅感觉，佢系我觉得最正嘅嘉宾。」蔡一杰说：「你都好正，每次见到你都好似见到家人！」学友认真地赞杰仔：「你好劲！」全场掌声。学友说：「草蜢无论大骚细骚、有骚冇骚，都一齐40年！我自己一个人唱40年唔使理人，好易，但你哋三个一齐40年真系好难，唔系讲笑，衷心佩服！」

杰仔点唱学友《你是我今生唯一传奇》

阿智表示有礼物送给学友，他笑说：「我等咗好耐，上网睇到嘉宾有礼物！」是一支写了「学友兄，你是我们唯一传奇。智、威、杰上」锦旗，学友笑言不可以挂在睡房，阿智说：「你挂住一个人就得啦！」学友说：「要入纸申请㗎！」全场爆笑。杰仔特别点唱学友的《你是我今生唯一传奇》合唱，阿智得戚对观众说：「你哋买飞睇学友要第一行，我哋可以咁贴，系咪好妒忌呢？」

苏志威正式「登六」

此外，昨晚草蜢完骚后，阿智、杰仔、经理人林珊珊和演唱会监制家萍等团队，在红馆后台为5月3日生日，正式「登六」的苏志威倒数庆祝生日，踏入零时零分大合唱生日歌，非常热闹。太太刘小慧与两个囡囡Yumi和Ina上前拥抱，苏志威扬言：「听日尾场，我会落足200%力表演，庆祝我60大寿！」