太极演唱会获吴君如惊喜现身 大胆重提雷有辉李丽珍旧情 成员与Gary隔空合唱眼湿湿

《太极乐队40周年巡回演唱会 香港站》晚上（2日）于启德体艺馆举行，以一曲《迷途》为个唱掀序幕，成员们各有Solo部分，朱翰博（Ricky）在献唱《我和太极一起走过的日子》时，指每次唱这首歌都会想起Gary（唐奕聪），想起当时对方通宵教他如何去唱，感受到他对音乐的热诚，会永远怀念他。自唐奕聪离世后，太极每次开骚都会有怀念他的部分，这晚在怀念部分，萤光幕先打出「我们都会 一生想念你 一生不再说别离」字幕，并由钟达茵献唱《痛》，太极在献唱《一生不再说别离》时，萤光幕播出唐奕聪在录音室自弹自唱的片段，乐队与他隔空合唱，以此片纪念唐奕聪。

吴君如指当年太极MV是AI

太极在演唱会上首度公开献唱新歌《回忆杀》和《When you need a friend》，歌神许冠杰亦为纪念太极乐队40周年，为他们作了新歌《我愿长伴您》，继早前公开了手写歌词，这晚更拍短片支持。Encore时，嘉宾吴君如登场，经典金曲《红色跑车》MV女主角正是当年刚出道、只有19岁的吴君如，她现身后看到萤光幕所播的MV时即笑指是AI，自言刚出道不久，前2年还与小鲜肉合作电影《我谈的那场恋爱》，故不会拍到40年前的MV，当雷有辉称呼她做君如姐时，她即扮嬲，雷有辉即改叫她「君如妹」。吴君如逐一和成员们拥抱，指大家已多年无见，又说与刘贤德以前是邻居，笑他经常「焚机」，所以才搬走，并赞他是好老公，不时交流育儿心得。其后又与雷有辉「翻旧帐」，指当时因担住烟拍MV，之后做不到女主角，只做小三、舞女等角色，「好听是喜剧之王，不好听是谐星，当时一到现场见到他（雷有辉）望住我，眼神写住『做乜电视台派条咁嘅女比我』，你当然想女主角是邱淑贞、吴家丽、朱茵、刘嘉玲、又或者是李…..。」当她想讲对方旧爱李丽珍时就口窒窒，问雷有辉是否能讲得，他即表示无问题，又说个人品味比较高，有得拣想拣「程大嫂」和「洪兴十三妹」，吴君如笑说：「当时我未够红，你哋都未够红，所以无得拣，but，无得拣的情况下都能成为经典。」唱完后又问他们当年一班年轻人为什么会取名「太极」，他们解释想了很多名字，最终觉得「太极」有天时地利人和的意义，吴君如笑指现在的他们就很适合「太极」，「希望太极60周年再call我，大家计计我们到时几多岁，我们努力呀。」最后太极二度encore，以《留住我吧》为演唱会划上句号。

太极望有机与许冠杰同台演出

太极受访时大赞气氛很好，笑指两次encore差点唱过钟，问到只开一场会否不够喉？刘贤德提议下次以套票形式开2日，一日唱比较sidetracked的歌，一日就唱主流热门歌，雷有辉则指今次只是巡唱其中一站，之后陆续有来，他们都希望唱到澳洲、美加等地，因他们有不少外地粉丝，他们都想太极到当地开骚，想亲眼看他们的现场演唱会，笑指只要有机会，那里都想去。讲到纪念唐奕聪的环节，他们都表示很感动，Ricky直言唱歌时感触到眼湿湿，唱到走音，刘贤德亦指大家在排练时都很感动。他们这晚请来吴君如做嘉宾，笑指是由监制邀请，与她很久无见，对于吴君如在台上提起雷有辉的旧爱，雷有辉表示是自己叫她讲，因要带出其他人都不重要，最重要是他会再拣吴君如，至于许冠杰为他们写歌又拍片支持，他们都表示非常感动，指许冠杰很锡太极，特意为他们写歌，对他们很大鼓舞，雷有辉回忆刚出道时，太极在广播道TVB拍《欢乐今宵》，许冠杰见到他们时都赞好，邓建明透露太极曾为许冠杰的《怀伤》作曲，他一直以为不是太多人知道，谁知日前在一个演出中见到许冠文，对方竟表示知道此事，「原来他屋企人都知，不枉我细个时花很多钱买他的碟。」他们都希望日后有机会能与许冠杰同台演出。