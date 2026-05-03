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《中年好声音3》富婆刘晓昆豪宅曝光 巨型露台拥无敌海景 楼底劲高落地玻璃彰显品味

影视圈
更新时间：16:00 2026-05-03 HKT
发布时间：16:00 2026-05-03 HKT

38岁的刘晓昆，因参加TVB选秀节目《中年好声音3》而声名鹊起，不仅以其穿透力十足的歌声征服听众，其亿万身家背景，更让她成为话题人物。近日，一段她在家中做运动的影片流出，意外将其居住的半山超级豪宅公诸于世。影片所见，其豪宅内部空间极为宽敞，设计尽显奢华气派。客厅拥有极高的楼底与一整面巨型落地玻璃窗，室内以简约米白与高雅的香槟金色为主调，处处彰显不凡品味。

刘晓昆豪宅奢华内部意外曝光

从影片细节可见，豪宅的每一处都经过精心布置。客厅中央摆放著欧洲顶级设计师品牌的梳化，墙上挂著风格独特的现代艺术画作，增添了几分艺术气息。客厅外有著超大露台，可以看到 维港无敌靓景，室内配以白色为主色，木造的地板流露出低调气派，而于露台的边缘，更放满超过30支名酒，尽显富贵气派一面。

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刘晓昆曾被「小三」短讯骚扰

刘晓昆事业成功的背后，感情道路却异常坎坷。早前她剖白了那段鲜为人知的离婚经历。她透露，在怀著第二胎九个月、即将临盆之际，竟发现前夫出轨。当时她独自在香港待产，身心俱疲，而前夫却在此时选择失联，时间长达一年半。在这段孤立无援的日子里，她不仅要面对新生儿的照顾压力，更曾遭受「小三」的短讯骚扰，精神状况一度濒临崩溃。

刘晓昆狠撇失联前夫自食其力 

尽管前夫在一年半后回头，表示不愿离婚，但经历了漫长等待与心灵挣扎的刘晓昆，早已决心放手。她坚定地拒绝了复合的请求，认为「这个家不是你想来就来，想走就走」。在家人的全力支持下，她毅然决然地办理了离婚手续。刘晓昆坦言，疫情初期，前夫停止支付任何费用，她只能依靠自己的积蓄和家人的资助抚养孩子。这段经历让她深刻体会到，委曲求全并不能换来幸福，女性必须勇敢地为自己而活。

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