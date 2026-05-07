良陈美锦｜剧情懒人包、5大看点 任敏「重生」与此沙改写命运
发布时间：22:36 2026-05-07 HKT
良陈美锦｜由任敏与此沙领衔主演的古装爱情剧《良陈美锦》于5月3日在芒果TV启播。剧集讲述顾家嫡长女顾锦朝（任敏 饰）在重生后，凭借智慧与心计对抗继母与庶妹，最终与内阁权臣陈彦允（此沙 饰）携手共创太平盛世的故事，全剧共36集。下文为您精心整理了《良陈美锦》的剧情懒人包，即睇分集剧情、角色介绍及5大必看亮点！
《良陈美锦》剧情大纲：任敏重生智斗心机权斗
顾家嫡长女顾锦朝（任敏 饰）因前世错信他人而家破人亡。重生后，她变得步步为营，不仅要智斗继母与庶妹以守护家族，最终更与内阁权臣陈彦允（此沙 饰）从相互试探发展至双向奔赴，二人携手推行利民政策，共同成就一番太平盛世。
《良陈美锦》追剧日历
《良陈美锦》主要角色介绍
在《良陈美锦》中，由任敏、此沙、董思成及黄羿等演员共同演绎这个关于重生与权谋的复杂故事。
任敏 饰 顾锦朝
顾锦朝在前世恣意妄为，对陈彦允之子陈玄青一见钟情并展开痴恋，却惨遭其厌弃并最终悲惨死去。重生回到荳蔻年华后，她变得通透成熟，将守护母亲与弟弟、避免重蹈前世覆辙作为首要目标。
此沙 饰 陈彦允
陈彦允是一位儒雅而深沉的内阁权臣。他与重生后的顾锦朝在阴差阳错之间再度成为夫妻，并逐渐欣赏其勇敢、聪慧与内心的善良细腻。
董思成 饰 叶限
叶限（董思成 饰）是长兴侯的嫡子，身为世子爷，他个性自我、随心而活，为人高冷古怪，并对顾锦朝心生爱慕。
黄羿 饰 顾澜
顾澜（黄羿 饰）是顾锦朝那位心机深沉的庶妹，在剧中是关键的对立角色。
《良陈美锦》人物关系图
《良陈美锦》分集剧情：首两集发展
在《良陈美锦》的开首，剧情已充满张力。顾锦朝因出生时被指会阻碍父亲顾德昭的官途，刚满月便被送往外祖母纪氏抚养，父亲甚至不愿出席其及笄礼。心怀怨恨的她，一把火烧毁了他人所赠之礼，并对三爷陈彦允一见钟情。
与此同时，陈彦允因推行新税政策而遭同僚针对。顾锦朝意外撞见他清理敌人，受惊落水，虽被他所救，他却对外声称是其侄子陈玄青所为，令顾锦朝心生怀疑。
5大必看亮点分析
1. 实力派演员任敏、此沙担正
《良陈美锦》由新生代实力派小花任敏及演员此沙领衔主演。任敏在近期热播剧《黑夜告白》中饰演警察何晓荷备受好评，展现其多元且不受局限的演技。而此沙曾参演多部大制作电影，如与第44届金像影帝梁家辉合作的《捕风追影》及《镖人：风起大漠》，其表现深获前辈赞誉。
2. 「重生」题材紧贴大众口味
剧集以女主角的「前世今生」为主轴，这种「重生」剧情是现今的热门题材，极易引起观众共鸣与关注度。此外，《良陈美锦》改编自沉香灰烬的同名小说，本身已累积一定的粉丝基础。
3. 香港著名导演陈伟雄联合执导
《良陈美锦》的幕后班底同样强大，由金雄豪与香港著名导演陈伟雄联手执导。陈伟雄曾执导过逾百部院线电影，其代表作包括《无间道》、《黑社会》及《狂飙》，其镜头美学无疑为剧集提供了信心保证。
4. 剧本改编合理增强观赏性
著名作家右耳担任本剧编剧。她保留了「女主角重生改写命运」的故事主线，同时弱化了原著部分冲突，并强化了顾锦朝在婚恋观上的觉醒，以及婚后辅佐陈彦允成就事业的成长线，使剧集更具观赏性。
5. 国宝级歌手周深献唱主题曲
《良陈美锦》的音乐阵容亦不容忽视，剧集共有6首OST。主题曲《星昼》由「国宝级歌手」周深献唱，「顾锦朝情感曲」《岁岁朝朝》则由希林娜依·高演绎，而新生代男歌手井胧亦演唱了插曲《困》。
《良陈美锦》由任敏饰演女主角顾锦朝，此沙饰演男主角陈彦允。其他主要角色包括由董思成饰演的叶限，以及由黄羿饰演的顾澜。
此剧的一大看点是采用了现时流行的「重生」题材，女主角顾锦朝（任敏 饰）凭借前世记忆，在今生智斗敌人、改写命运。此外，剧集由香港著名导演陈伟雄联合执导，并邀得国宝级歌手周深献唱主题曲，台前幕后阵容均极具实力。
剧情核心围绕顾家嫡长女顾锦朝（任敏 饰）的重生经历。她在前世家破人亡，重生后变得睿智沉稳，致力守护家族。她与内阁权臣陈彦允（此沙 饰）的关系从互相试探，最终发展为携手合作，共同推行利民政策，成就一番事业。