Ben Sir遭网民围剿 忆海洋公园动物表演：而家，冇 被批评「鼓励虐待动物表演」

由大学教授转型成为艺人的「Ben Sir」欧阳伟豪，日前到访香港海洋公园，并在threads上分享感受。他对「海洋剧场」的表演形式大变感到可惜，表示怀念过往的动物表演，言论一出随即引发网民热议，不少人批评他支持强逼动物表演，思想落伍。

Ben Sir忆述昔日表演：而家，冇

Ben Sir在threads发文，指自己已超过10年没有到访海洋公园。他忆述第一站便去了「海洋剧场」，但发现已改名为「海豚探索」。他以「从前，有... 而家，冇...」的句式，怀缅昔日的场景，写道：「从前，有鲸鱼，有海豚，有大小海狮」、「从前，有训练员同海豚喺水中有互动，有合作有共融，例如训练员会骑海豚，站于其背上滑行，海豚在水中顶住训练员脚底，发力将训练员弹上半空等」、「从前，训练员抛胶圈畀海豚，海狮穿上」。文末，他感叹：「童年回忆，只能够留喺回忆度」，似乎对现在的改变感到失望。

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网民猛烈批评Ben Sir言论

帖文发布后，大批网民涌入留言区，猛烈批评Ben Sir的观点。不少网民质疑他为何在2026年仍然支持以动物表演来取悦人类的行为，直斥其想法过时。有留言指：「其实你作为一个有少少影响力嘅人，又受过教育，好心就唔好喺公开platform po呢啲鼓励虐待动物表演嘅文章。咩年代呀，唔通要为咗所谓嘅童年回忆keep动物表演？」、「即系你想睇啲动物被逼表演你睇？＞」、「读咁多书讲埋啲咁嘅嘢」、「你公众人物就唔好鼓励呢啲行为啦」。网民普遍认为，取消动物表演是社会进步的体现。更有网民模仿Ben Sir帖文的句式留言：「真心好愕然，从前，觉得Ben sir好有文化，而家，冇。」

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海洋公园早已转型强调保育教育

其实在环保及动物权利团体的长期关注下，海洋公园近年已积极转型。根据海洋公园早于2020年公布的「重生方案」，已决定取消海豚及海狮表演，并在2021年11月正式结束了营运长达44年历史的「海洋剧场」动物表演。原有的场地将改建为新的展馆或多用途活动场地。海洋公园现时的新营运模式强调保育与教育，虽然游客仍可探访海豚，但重点已从过往的杂技式娱乐表演，转向为展示动物自然行为的教育讲座，旨在拉近动物与游客的距离，同时传递保育信息。Ben Sir遭网民猛烈批评后，亦寻求AI帮助，今日（2日）再发文分享海洋公园转型教大众保育的报导，似乎想表达已「汲取教训」。