魔音女团丨庄子璇赞宋宛颖眼神魅力「杀死人」 倪乐琳踢爆陈奂仁拍摄趣事？

宋宛颖、庄子璇与倪乐琳今日（2日）出席TVB选秀节目《魔音女团》宣传活动。3人受访时自我介绍为：「我哋系S.H.E. 骏才街版！」取自三位英文名缩写而成，但笑言外间太多人有才华不敢自称将军澳版。宋宛颖对于被YS韩国偶像学院社长Yong Heo点名称赞感惊喜，马上顿觉信心大增希望与两位好姊妹晋身最后六强：「社长主要教跳舞，可能留意跳舞比较多，但好多人跳得好过我、我唔系跳舞最好嘅一个。」庄子璇与倪乐琳则大赞宋宛颖拨头发与眼神魅力皆「杀死人」。

宋宛颖力证魔音成员无机心

谈到拨头发，庄子璇再次澄清陈奂仁拍片讲「心机女」的传闻，坦言已向对方查证：「佢话系佢作出嚟。」宋宛颖亦表示各位魔音成员均没机心一切是节目效果：「我哋系有心机，佢调转咗讲！」亦否认偷赖，没有经常补妆或借尿遁：「冇补妆冇借尿遁，我哋cut机先去厕所，跳舞跳到头发劲油、又笠又湿，仲成块面好多油光！」陈奂仁亦提到「最唔锡」、「最唔担心」一位是庄子璇，她表示对评价感到正面：「好开心佢觉得我有能力照顾自己，营养方面我有自己一套，无论健康减肥我都有自己食法。」更与倪乐琳一同反击陈奂仁踢爆拍摄趣事，倪乐琳表示：「录音之后佢企喺门口，唔讲佢食啲咩但好似长期抑郁、放空，成个生无可恋嘅样，可能大家太魔音令佢要冷静下。」庄子璇亦透露陈奂仁录音要求高，习惯逐字音准纠正调较，而非整句歌词处理。