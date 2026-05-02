正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛

由无线（TVB）与优酷联合出品的热门律政剧《正义女神》，昨晚（1日）播出大结局，但剧中仍有未解之谜，引发观众热烈讨论。其中，由人气演员周嘉洛饰演的「郑邵文」（郑官），其两只名表不翼而飞的伏线，直到最后仍未揭晓，让不少剧迷相当在意。在第16集中，其烂赌妈妈「冼励梅」（黎燕珊饰）「好心」上门为他煮饭，却被「郑邵文」赶走，他更暗示是妈妈偷走了名表，但此伏线的答案，在剧中始终没有说破。

监制钟澍佳揭晓郑官手表失窃真相

《正义女神》监制钟澍佳，早已在其官方微博上发文，为这个手表谜团解开了最终答案。「郑官的手表到底在那里？他妈妈真的偷走了吗？是的，被妈妈拿走了。」钟澍佳解释，没有直接拍出这一幕，是因为在郑家两姐弟的心中，手表是否被拿走已非重点，更重要的是他们内心的感受。比起手表的实际价值，妈妈一次又一次利用亲情作为借口来骗取钱财，那种深深的背叛感，对郑家姊弟造成了无法弥补的巨大伤害，也让他们根本没有勇气去亲口证实这个残酷的真相。

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创作团队精心设计高淑桦大义灭亲结局

对于剧集的结局，钟澍佳亦曾解释，其实早在剧集第一集完成时，结局就已经确定。让「高淑桦」亲自将儿子送入监狱，是创作团队为了紧扣剧集主题而作出的精心设计。故事以「高成彬天台杀人案」这宗悲剧作为起点，高淑桦为了儿子，利用了言官的正义感，巧妙设局让高成彬脱罪。然而，高成彬看著妈妈一次又一次玩弄法律，连谋杀重罪也能轻易摆脱，价值观彻底扭曲，最终完全「失控」。创作团队一改传统的戏剧套路，让高淑桦在最后一刻，亲眼见到儿子高成彬收藏的「战利品」——那些无可否认的杀人证据。高淑桦才终于意识到，言官的提醒都是对的，正是自己的无限纵容与失败的教育，才让儿子一步步成为恶魔。

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「高淑桦」陈炜大义灭亲：