中村雅俊老婆离世 与日本女神五十岚淳子结婚49年封模范夫妻 走过长子涉毒低潮

日本天王中村雅俊与五十岚淳子被誉为日本演艺圈的模范夫妻档，不过今日（2日）中村雅俊透过经理人公司证实，结婚49年的爱妻五十岚淳子已于4月28日因急性疾病与世长辞，享年73岁。由于事出突然，家属悲痛万分，告别式也遵循故人遗愿，仅由至亲低调完成。中村雅俊心碎表示：「遇见妻子是我人生最大的幸运，至今仍无法接受她已经离开的现实。」

中村雅俊与五十岚淳子一见钟情

中村雅俊与五十岚淳子是演艺圈公认的纯爱典范，他们于1975年因合作剧集《我们的主张》（俺たちの勲章）相识，中村雅俊曾自述对前来打招呼的五十岚淳子一见钟情。二人于1977年闪电结婚，婚后育有一子三女，更曾在2004年获选为「JAL银婚旅行最佳夫妻」。然而，这个看似完美的家庭也曾历经风波。2009年，他们的演员长子中村俊太因持有大麻被捕，重创了中村雅俊「理想父亲」的形象。当时五十岚淳子代子向大众致歉，并痛心表示想狠狠教训儿子，字里行间流露出一位母亲的忧心与自责。尽管曾为孩子的过错心碎，这对夫妻仍携手走过风雨，感情坚定不移。

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五十岚淳子从玉女偶像变知性人妻

五十岚淳子早年以清新的玉女偶像形象出道，并参与过多部经典影视作品。婚后她一度为家庭淡出萤光幕，80年代末她以《老师也疯狂》等剧复出，其温柔知性的形象深植人心。除了演艺事业，她与中村雅俊用心经营的家庭也为人称道，三女儿中村里砂更继承衣钵，以模特儿身份活跃于时尚圈。

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