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陈伟霆罕谈初为人父心路历程 目睹太太何穗分娩不顺惊心变全能奶爸

影视圈
更新时间：13:00 2026-05-02 HKT
发布时间：13:00 2026-05-02 HKT

40岁的陈伟霆（William）自去年10月宣布与内地超模何穗已婚，二人育有一子。成为爸爸后的陈伟霆，仍保持低调家庭生活，甚少公开提及家人，近日陈伟霆现身内地节目，罕有分享成为人父的心路历程。

陈伟霆初闻喜讯感迷失

陈伟霆坦言初为人父时曾感迷失，更怀疑自己是否能胜任作为父亲的重担，直到第一次陪太太何穗产检，亲耳听到儿子的心跳声，陈伟霆才真实地感受到新生命的存在，并深刻体会到太太怀胎的辛劳，决心要成为一个有责任感的爸爸。 

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陈伟霆心痛何穗产后受苦

谈及儿子出生的那一刻，陈伟霆亲手记录囝囝睁开眼睛，哭泣的瞬间。陈伟霆透露太太何穗在分娩时，过程并非一顺利，让他一度十分紧张，直到确认母子平安后，才放下心头大石。

但何穗产后饱受健康问题困扰，令陈伟霆感到心痛，他表示太太由于宫腔内有组织残留，她在坐月子后需进行手术清除。何穗产后两个月内，更接连出现肠胃感染、重感冒等问题，甚至有脱发、掉睫毛及眉毛等典型产后症状，让陈伟霆非常担心。 

陈伟霆亲自带儿打疫苗

为全身心照顾妻儿，陈伟霆将许多精力投放于家庭，每次儿子需要接种疫苗，他都亲自出马。陈伟霆回忆起将囝囝抱在怀里温柔地安抚，儿子哭闹不会超过一分钟，现场的护士更大赞陈伟霆，「跟一般爸爸不一样」，给予他极高的情绪价值。 

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