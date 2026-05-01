Ian 6场启德演唱会门票火速售罄 MIRROR 8子登商台 「破冰」后首次团体受访

陈卓贤（Ian）日前到商台接受郑裕玲（Do姐）《口水多过浪花》访问，为2026第4首派台歌《那抹柔光，名为你》及23/7《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》宣传。久别商台访问的Ian，吸引了过百Hellosss（粉丝暱称）天雨之下在商台门守候支持他。

Ian今次个唱承接《TEARS》主旨

说到今年演唱会《IAN CHAN ︰ GROWTH ︰ LIVE 2026》，Ian表现得十分雀跃与期待，演唱会于23/7举行，继续由庄少荣（细荣）任监制，Ian则兼任音乐总监。为第一位Mirror成员冲出亚洲博览馆，于香港新地标「启德体育园」首开个人演唱会，「今次我哋喺市区，方便大家返屋企」。Ian透露承接上次《TEARS》的主旨，今年演唱会会以《GROWTH》为题，用颜色与情绪去描绘成长，让歌迷感受从哭泣到坚强的不同面向。《GROWTH》并非Ian Chan个人蜕变，而是想跟大家一起探讨成长，「成长系每一个人都要面对嘅议题，Growth入面有好多唔同嘅颜色、唔同嘅情绪、stage，我地要点样去面对。」Ian对于启德体艺馆的6场演唱会门票已全数售罄，他多谢大家支持。

Ian新歌一人包办曲词监唱

Ian今年每月23日推出的单曲，都是配合Growth演唱会主题而作，「我作曲时已经想像紧大家大合唱时候嘅画面。」「特登写左一part比大家唱，易唱易记易入脑，好有氛围感。」Do姐亦风趣地问Ian视觉效果上有冇嘢睇，Ian笑说近月恢复做gym操身形，希望维持现在的肌肉量，亦会有崭新跳舞环节。Ian表示虽然现在正密锣紧鼓地准备个唱，但心情比第一次Tears演唱会来得轻松，现在是期待和开心。新歌《那抹柔光 名为你》是一首轻松正向的快歌，令人有一种温暖的感觉。Ian再次一人包办曲词监唱，他把自己的经验、想法、心情，都一一用歌词去表达。Ian提示fans要做功课，希望演唱会时fans会唱「不必怕」，他回应「OK」。他继续剧透，说23/5会再出一首Growth演唱会的主题曲，「大家要唱嘅部分长啲，但系易记嘅，好singer-friendly嘅，大家一定记得到。」访问末段，Do姐问Ian是否很喜欢演戏，他豪不犹豫地答很喜欢，甚么角色也会试，不一定局限偶像高大靓仔斯文的框框，更期望可以演有性格反差的角色，黑社会、奸角、粗鲁、丑男等等，因能在电影世界上经历另一种人生。访问后Ian稍作停留在电台空地与Hellosss互动，心情大好的Ian，密密地为fans签名留念，临走前多次向hellosss挥手派心。

MIRROR其中8子将于下周一(4日)现身商台宣传。

8位成员包括AL、Alton、Frankie、Ian、Jer、姜涛、Stanley、Tiger，只欠AK、Edan、Jeremy、Lokman。

MIRROR 8子即将上商台

此外，MIRROR今年1月同商台正式破冰，MIRROR成员Ian于1月底现身商台节目《叱咤乐坛》宣传新歌成为破冰第一人，之后成员AK到商台宣传新歌，暂未见12子全员再上商台，不过随着MIRROR新团歌《ATTENTION》日前面世，下周一(4日)其中8子将现身商台宣传，虽然未齐人，但双方破冰后首次以团体姿能再上商台受访。《叱咤乐坛》社交专页预告下周节目直播访问嘉宾，MIRROR其中8子将于下周一(4日)现身，包括AL、Alton、Frankie、Ian、Jer、姜涛、Stanley、Tiger，只欠AK、Edan、Jeremy、Lokman。