Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因呢一事片酬高过刘德华

影视圈
更新时间：09:00 2026-05-02 HKT
发布时间：09:00 2026-05-02 HKT

曾于90年代有「三级片天王」之称曹查理去年经历过半身麻痺留医8天险死后宣布退休，当时曹查理曾回流返港休养身体。消失了一段日子早前终现身到顺德探访刘锡贤，不过身形明显瘦了一圈，幸好精神状态尚算不俗。

曹查理曾被传酬劳劲过刘德华

近日曹查理接受汪曼玲YouTube频道访问，瘦了一圈的曹查理在节目上话当年，曹查理拍完《警察故事》走红后，立即走去拍「爱情动作片」，曾有传酬劳劲过刘德华。可惜辉煌过后，一夜之间炒窝轮输去晒过千万：「9几年嘅千几万即系差唔多而家嘅三千万。我好老实咁讲。我唔系普通人，我真系揾好多钱，失败嘅原因系咪我贪。」

相关阅读：75岁曹查理惊爆走出鬼门关！半边身出现麻痺翌日进院 留院8天状态极辛苦：很想朋友过来看我

 曹查理亲姐姐张智霖妈妈少女靓相：

曹查理拍过逾300部「爱情动作片」

曹查理坦言正式来说，他曾经拍过逾300部「爱情动作片」：「因为冇人够胆拍，得我够胆拍，咁变咗我红喇。𠮶啲片系成部戏里边乜嘢都未有，总之签定咗曹查理先，拎我个名就已经拎去台湾可以卖钱。」谈有传片酬犀利过刘德华，曹查理笑说：「又唔系咁讲，刘德华要瞓觉嘛，我系二十四小时唔瞓觉嘛。我因为我知道机会难得嘛，咁我系一日有二十四小时，我每一个八个小时畀你一组。每一组就三万蚊，港币三万蚊。咁一日呢，就可以收九万蚊。咁样拍。我唔系唔瞓觉，我系去到现场化晒妆，我坐喺张櫈度就可以瞇埋眼，擘大眼就可以埋到位，你冇办法㗎喇，去到𠮶个地步，你只好搏命，因为你搏命去签嘛。」

曹查理这三个字一度令吓窒对手

曹查理这三个字一度令吓窒对手：「你有冇人见过人做爱系著晒衫做爱？即系一男一女两个喺床度做𠮶样嘢，梗系要剥清光嚟做㗎嘛，𠮶难几难过关。初期啲女仔听到曹查理就惊：『呢个曹查理拍，癫嘅佢』。有一次拍何藩部戏，𠮶个女主角系日本AV女优村上丽奈，由晏昼两点钟一直拍到九点。我叫Cut」，你就停机，「唔Cut」你都唔好停。我哋由两点钟开始拍，拍到夜晚十二点食完宵夜，𠮶个女仔同佢日本翻译讲：『不如嚟个真，唔好嚟个假喇，嚟个真快手收工。」翻译就讲冇得嚟真，呢个系演员嚟，呢个系明星嚟，唔得嘅。咁之后呢继续拍，拍到我哋食过嘅宵夜全部呕返晒出嚟，之后𠮶个女明星话以后都唔再拍呢啲，咁佢返返日本。」曹查理细数对手，印象最深并不是叶玉卿：「佢系系够胆同放，喺现场唔会遮遮掩掩，就变咗喺现场冇人睇。我反而试过同吴家丽，拍完有啲『着咗火』，要平静咗先可以离开张床。」

相关阅读：曹查理状态大不如前 退休后身形消瘦一圈近况惹人关注 健康亮红灯曾半身麻痺死过翻生

曹查理每次上场就谂住钱

不过曹查理拍「爱情动作片」亦曾有过心理挣扎：「之后我心喺度谂，一系你就唔好拍，你拍就要放。每次上场就谂住钱、钱、钱。总之我拍完场，我就有钱，我拍完场有钱。咁你咁样谂，你就过到一关。我直到而家嚟讲俾你听，我拍咗咁多部片爱情三级片，我未睇过，我惊拍完会好憎自己，呢啲戏都可以拍。」曹查理又说：「我嘅极限系拍三级片，四级唔得。除非我争人好多钱，就拍一部四级嘅还晒畀你。跟住喺台湾拍完一部《夜夜磨刀的女人》之后，𠮶部戏之后，我个心态静跌咗落嚟，我唔想再拍，因为拍𠮶阵喺现场太多细路仔，个个喺度叫救命，我忍唔住喺帐幕喊，觉得好委屈，钱又唔系冇。」

曹查理逾千万身家一夜间化为乌有

辉煌过后，曹查理一夜间化为乌有：「系炒恒生指数，炒窝轮，输晒。一夜之间唔见咗千几万㖞。我辛辛苦苦揾埋，揾埋揾埋，一夜之间唔见咗千几万，个人傻咗，即刻匿埋、即刻搬走，手机又唔听，乜都唔理，自己冇办法接受，个个都揾唔到。」他续说：「我真系揾好多钱。我仲有样嘢，我系好清楚，罗湖福田嘅𠮶时，𠮶张地图我睇过晒。地铁站喺边度，𠮶个总站喺边度起，隔篱啲楼几钱，系一万蚊一呎。人民币一万蚊一呎。我可以每日买九层。十日呢？九十层㖞。你系一年㖞，你拍咗三年几四年㖞。你话𠮶...几多栋大厦系我㗎？我...损失咗呢个...损失咗呢个机会。呢个系又一个机会我损失咗。我唔会怪人，系自己有啲贪。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
咖喱黄雅慧被所属医美中心炒鱿兼报警  指涉侵犯病人私隐  曾参加《造星》被封「最美医生」
影视圈
11小时前
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、SOGO人流不绝
社会
18小时前
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
卖金套现攻略 黄金价值点计？卖金四大途径 实金饰金牌价比较
投资理财
3小时前
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
陈炜自爆曾爱上欧锦棠陷抑郁 趁对方生日送DIY礼物 陈晓华拍剧险精神崩溃惨被寸爆
影视圈
13小时前
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
三代港姐冠军世纪同框 51岁向海岚年纪大廿年状态完胜？ 圈中著名富婆曾传恋功夫巨星
影视圈
16小时前
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
22小时前
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
「外卖党」白撞西湾河屋苑 大婶疑扮送餐拉闸敲门 遇上户主砌词松人 网民警惕：探路｜Juicy叮
时事热话
17小时前
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
时事热话
20小时前
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
05:31
陈炜期待与罗嘉良合作《正义女神》前传 澄清没「碌大眼」搞笑向眼药水广告招手
影视圈
9小时前
何文田纵火｜单位现多个火头 26岁死者曾与家人争用书房嘈交
突发
10小时前