重案解密丨陶大宇与苗侨伟相隔40年再合作 因一个人破例出山演反派：睇剧本一路毛管戙

由优酷与寰亚传媒联合出品的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）将于5月4日晚在翡翠台首播。《重案解密》改编自香港过去7宗真实奇案，台前幕后相当强劲，梁家树担任总监制、邓特希编剧，苗侨伟、岑丽香和周家怡领衔主演，在压轴富豪绑架撕票案上，陶大宇的出现，带来惊喜。

陶大宇苗侨伟相隔40年再合作

今次是陶大宇和苗侨伟两大型男继《生锈桥王》后，相隔40年再合作，陶大宇罕有地饰演奸角，与苗侨伟妹妹之死有关。陶大宇日前接受传媒访问表示：「呢个角色『周永权』性格复杂、层次丰富，系近年少见嘅人性化奸角，佢唔系纯粹坏，背后有故事，演起嚟好有挑战，我一路睇剧本一路毛管戙，好钟意！」

相关阅读：《重案解密》全12集剧情懒人包 苗侨伟岑丽香睽违多年合体 公仔藏尸案、人肉烧腊惨案等8大真实奇案解析惊心动魄真相

陶大宇曾是TVB一线小生

入行逾40年的陶大宇曾是TVB一线小生，参与不少剧集之演出，90年代演的《壹号皇庭》、《刑事侦缉档案》等剧集都收视爆灯，更被封为「师奶杀手」。近年陶大宇北上发展，对上一次演出的剧集是《女法医JD》，陶大宇坦言接拍另一原因系监制梁家树（Tommy），两人早年合作无间，今次对方一叫「谂都冇谂」就答应演出。不过最令陶大宇惊喜，剧中同三哥苗侨伟有不少对手戏，勾起无限回忆：「我同三哥对上一次合作已经系40年前嘅《生锈桥王》！当年大家仲系后生仔，𠮶阵我系饰演捕快.同演机会主义者嘅三哥有唔少交手场面， 估唔到拍《重案解密》𠮶阵，三哥同我讲返当年一齐捉人嘅嘢，佢竟然全部记得！ 大家一埋位，𠮶种默契同感觉返晒嚟，好神奇。」

「周永权」「杜凯斌」妹妹被杀有关

剧情讲述香港富豪贺仲昆遭绑架，家属支付三亿赎金后，他仍被撕票。警官「杜凯斌」苗侨伟接手此案，查出凶手「周永权」陶大宇不仅为赎金，更意图操纵股市牟利。警方首次围捕「周永权」陶大宇时，因意外暴露身分而失败。不久，「周永权」陶大宇竟在疗养院与「杜凯斌」苗侨伟父子相遇，双方持枪对峙，「周永权」陶大宇再度惊险逃脱。穷途末路的「周永权」陶大宇闯入杜家，挟持「杜凯斌」苗侨伟的妻子，逼迫他利用其父亲名下的秘密帐户洗钱。在与同事「严灼颖」岑丽香的通话中，「急中生智，故意叫错妻子名字，传递出求救信号。「严灼颖」岑丽香迅速领会，带队赶至，二人与「周永权」陶大宇周旋，抓住时机，让埋伏的狙击手将其一枪击毙，成功解救人质。

相关阅读：陶大宇郭可盈《刑事侦缉档案II》再掀回忆杀 「高婕」一举动揦足网民身心30年 传因绯闻林文龙呷醋动肝火

陶大宇郭可盈《刑事侦缉档案II》曾掀回忆杀：