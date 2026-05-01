草蜢邀林珊珊再踏舞台 阔别20年唱《恋爱预告》掀回忆杀 阿Sa撇甩老公睇骚 AL揈手灯捧场

草蜢为庆祝出道40周年，在红馆举行7场「THREE IN LOVE草蜢演唱会2026」，嘉宾阵容强。昨晚第4场的表演嘉宾是草蜢经理人林珊珊，演唱40年前经典金曲《再见Puppy Love》和《恋爱预告》掀回忆杀，引全场大合唱，片段更在网上洗版。

郑伊健肉紧后台打点

林珊珊相隔逾20年再踏舞台演唱，全家总动员捧场，父母、弟弟林晓峰、女儿李澄（西瓜）和李怡（野人）、好友郑丹瑞等齐齐捧场，并高举灯牌和自制手幅打气。郑伊健更亲自在后台为林珊珊张罗，又护送她到台底准备，出场前大嗌「Good Show 珊珊」打气，然后他走到控制台监场，期间满意点头和拍手。林珊珊演出后，郑伊健立即与陈光荣跑返入后台，她紧张问︰「点呀？」郑伊健回应︰「OK！」林珊珊如释重负：「呢个系我producer郑伊健，佢话OK就得㗎啦！」

草蜢与「花草树木」有缘

台上，林珊珊与草蜢分享相识40年点滴，苏志威说：「去到今时今日，20年，我哋唔会再揾到更好嘅经理人，因为只有你最了解我哋三个，多谢你。」林珊珊表示要多谢老板林建岳博士支持，蔡一杰称草蜢与花草树木的字好有缘，说：「梅艳芳、陈淑芬、林建岳、林珊珊，草蜢都系草花头，姓蔡、姓苏都系。」蔡一智笑说：「我哋系属于大自然！」苏志威补充：「好耐之前有相士赠言『若见草头人 咫尺青云路』。」

林珊珊做草蜢经理人因为呢个原因

草蜢又送上「金哨子」给林珊珊，蔡一智说：「呢个唔系『银鸡』系『金鸡』，金鸡独立，你一吹，我哋三个即到，可以指挥我哋！」她笑说：「如果系足金就更好，而家金价好吖嘛！」她透露成为草蜢经理人从蔡一智一通电话开始，说：「2004年某一晚阿智打畀我，话攞到红馆个期，草蜢卒之可以开演唱会，我替佢哋开心，然后佢问我，可唔可以做佢哋经理人？」她坦言父母担心好朋友变工作伙伴会变质，结果合作至今21年都很愉快，非常感谢草蜢。

林珊珊提苏志威攞乐悠咭

期间，林珊珊对苏志威说：「个个叫你『阿细』，其实你应该叫『阿大』，因为你拥有好大嘅胸襟。」她解释：「佢今日系有胸肌，但我意思系胸襟，当我哋火红火绿嘅时候，你用胸襟包容我哋，所以多谢你！」接著对蔡一杰说：「我哋度过20几岁、30几岁，估唔到今日我哋度过五十几岁，（指住蔡一智）我哋六十几岁，乐悠咭代表。（对苏志威）你仲有几日都乐悠咭㖞！」然后她认真对蔡一杰说：「你每晚畀大家正能量，我要送一句畀你：你真系好叻仔呀，蔡一杰！」又说：「多谢苏师奶同苏先生、蔡师奶同蔡先生，佢哋喺某一个晚上好兴奋咁喺埋一齐，结果诞生咗咁可爱，咁powerful嘅草蜢！」

林珊珊搞个唱？

而骚后，林珊珊的台上唱歌片段在网上大洗版，就连她的旧歌MV也被翻出考古，网民留言「边个估到有生之年可以听到《恋爱预告》嘅live，好惊喜」、「林珊珊也来一个演唱会吧」，想集气推她开个唱？此外，昨晚观众席上亦星光熠熠，包括︰寰亚集团老板林建岳博士、郑丹瑞、吕良伟与太太、张玉珊、容祖儿、蔡卓妍、关智斌、Gin Lee、彭秀慧、周励淇、Anson Lo@MIRROR等捧场，他们挥动心心手灯跟草蜢跳舞和玩人浪，非常兴奋。