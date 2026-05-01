正义女神大结局丨高成彬法庭失控咆哮 佘诗曼揭最强少年犯成魔真相 陈炜母子下场劲虐心

由无线与优酷联合出品，集合佘诗曼、谭耀文、陈炜等实力派演员的律政剧《正义女神》，自播出以来话题不断，今晚（1日）八点半将迎来全剧高潮、万众期待的大结局。昨晚剧情留下震撼结尾，预告今晚将揭开所有谜团，而「最强少年犯」高成彬的终极下场及他与母亲高淑桦的关系，将成为全晚焦点。

高成彬成魔主因曝光纹身藏惊天秘密

在昨晚（4月30日）的剧情中，「言惠知」佘诗曼在庭上凭借超强观察力，成功为继女「Tracy」乐珈嘉洗脱杀人嫌疑，并将矛头直指「高成彬」刘倬昕。「高成彬」刘倬昕因涉嫌谋杀而被捕，其母亲「高淑桦」陈炜在试图为儿子销毁证据时，意外发现他手臂上的声纹纹身，内容竟是「Mummy I Love You」，从而揭开了儿子成魔的惊人真相，一切竟与自己有关！

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「高成彬」刘倬昕癫疯魔性演技大爆发

《正义女神》的大结局有三大必看亮点，「高成彬」刘倬昕的犯案动机，是为了惩罚所有曾出言侮辱或对其母「高淑桦」陈炜不敬的人。童年时的他因母亲工作繁忙而缺乏陪伴，一次意外绑架的恐怖经历，更成为他走向极端的催化剂。第一个必看亮点是「言惠知」佘诗曼等人将取得极重要关键线索、揭开「高成彬」刘倬昕真面目，被揭尽底牌的「高成彬」刘倬昕将在法庭上大暴走、狠样尽现，更会向「高淑桦」陈炜疯狂咆，「言惠知」佘诗曼则会首度以证人身份走上法庭，与检控官「邱光正」谭耀文合力锄爆「高成彬」刘倬昕。结局还会曝光「Lydia」倪乐琳及「张景翔」冯皓场的死亡过程。「高淑桦」陈炜最初仍打算包庇儿子而销毁证据，直到看到儿子的杀人影片后，大义灭亲将儿子送进监狱，两母子最终反目收场。

佘诗曼谭耀文乐珈嘉关系似一家人

第二个一必看亮点是「言惠知」佘诗曼盘问挑机又高傲的「高成彬」刘倬昕时，她的「挑机大状」式演绎，更为观众再次带来演技上冲击！不但眉头眼额及嘴角轻率中尽显信心及有胜算把握，就连「去片」时的肢体动作也带著嚣张，以极有新鲜感方法演绎出不一样的张力及气势。当「言惠知」佘诗曼成功为「Tracy」乐珈嘉洗脱冤情后，二人在庭上的激动拥抱、以及在家中的温馨互动，感动不少网民。第三个必看亮点是为了安抚经历了太多冲击的「Tracy」乐珈嘉，「言惠知」佘诗曼回到家后刻意扯开话题、并针对「邱光正」谭耀文厨艺「窒住晒」，成功令心情仍处于激动状态的「Tracy」乐珈嘉破涕为笑。「言惠知」佘诗曼之后边甜笑望著「Tracy」乐珈嘉、边双手捧面做出Family Love Gesture「天天笑」，「Tracy」乐珈嘉见状即又笑又喊地提醒「邱光正」谭耀文要一起做，最终眼泛感动泪光的三人齐齐捧著面边做「天天笑」边相视而笑，场面十分感人。网民坦言三人真的很有一家人的感觉之余，还感叹剧中很多剧情，都让他们重新反思自己与子女的关系及相处，极有意义。

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