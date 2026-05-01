55岁万绮雯「长腿女神」神话不灭 逆天美腿称霸30年 移居内地经营民宿魅力更胜当年

55岁的万绮雯，近年虽然淡出幕前，但一举一动依然是外界焦点。近日她在内地生活的仙气近照在网上流传，其惊人的「防腐剂美貌」再度引起热议。照片中，万绮雯身穿一袭简约的白色连身裙，在一片绿意盎然的田园背景中回眸浅笑，气质清新脱俗。在自然光下，她那身标志性的白皙皮肤依然通透亮丽，脸上丝毫看不见岁月痕迹，肌肤紧致饱满，状态好得令人难以置信。她自2020年与TVB约满后，便随编剧老公陈十三移居内地，在浙江莫干山经营民宿，享受恬静生活。这份从容惬意，似乎就是她最好的保养品。

万绮雯凭长腿「马小玲」奠定女神地位

回顾万绮雯的演艺生涯，她早已在观众心中留下不可磨灭的印记。1989年，她参选亚洲小姐竞选，以大热姿态勇夺亚军，随即签约ATV并火速获得力捧。凭甜美样貌，以及42吋的逆天美腿，她迅速奠定了「长腿女神」的称号。而真正让她红遍亚洲，是在剧集《我和僵尸有个约会》中饰演马小玲。当年，她以一头及肩长发，配上各式迷你裙和长靴的造型，既型格又性感，完美地将她那双修长美腿化为个人标志至今仍是无可超越的经典。

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万绮雯曾成TVB收视福将

万绮雯于2012年转投TVB，事业再创另一高峰，她担纲的首部TVB剧集《老表，你好嘢》收视与口碑俱佳，更成为该年度全港收视第二高的电视剧，仅次于当时的话题大作《冲上云霄II》，收视福将之名当之无愧。在TVB时期，她的戏路变得更加广阔，告别了马小玲的迷你裙，衣著风格转趋成熟优雅。在《致命复活》及离巢作《伙记办大事》等剧集中，她多以简约干练的裤装或及膝裙示人，虽然收起了部分长腿，却更添一份岁月沉淀后的知性与从容魅力。

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万绮雯当民宿老板娘：