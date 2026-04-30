《成均馆绯闻》男星朴东彬猝逝终年56岁 倒毙自家餐厅冇遗书死因成谜 遗下稚妻3岁病女

韩国资深演员朴东彬于昨日（29日）惊传离世，终年56岁。他的骤然离去不仅让影迷感到震惊，更留下他年轻的妻子与年仅三岁、患有先天性心脏病的女儿，家庭顿失支柱，令人无限惋惜。

朴东彬于筹备开业餐厅离世

根据平泽警方消息，朴东彬于29日下午约4时25分，被友人发现倒卧于京畿道平泽市的一家餐厅内，该地正是他生前积极筹备开业的店铺。友人因无法联系上他而前往查看，才揭发此一不幸事件。警方及救护人员迅速赶到现场，但朴东彬当时已无呼吸心跳，经抢救后宣告不治。警方表示，现场并无打斗痕迹或外力入侵的迹象，也未发现遗书，初步排除他杀与自杀的可能性。目前，相关单位正对其确切死因进行深入调查。

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朴东彬被封为「果汁大叔」

朴东彬自出道以来，虽多以配角身分出演，但其精湛的演技和敬业的态度，使他成为观众心中熟悉的「绿叶王」。他曾在热门古装剧《成均馆绯闻》中饰演兵判府管家，角色深入人心。此外，他在剧集《彷佛爱过》中，因一幕受惊吓而将口中的柳橙汁喷出的经典画面，意外地为他赢得了「果汁大叔」的亲切绰号，至今仍为粉丝津津乐道。

朴东彬离世遗下3岁女儿

朴东彬于2020年与小他12岁的女演员李相怡结婚，两人因合作剧集《前世的冤家》而结缘。2023年，他们喜获千金，但女儿出生即被诊断患有「左心发育不全症候群」的先天性心脏疾病，在16个月大时更需长期卧床复健。夫妻俩对女儿爱护备至，同心协力面对挑战。如今朴东彬撒手人寰，让仍在奋力成长的女儿与妻子顿失依靠，家庭处境令人鼻酸。朴东彬的灵堂设置于京畿道安城市的道民殡仪馆，告别式预计于5月1日举行。仪式结束后，遗体将进行火化，并安葬于宇成公园墓地。

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