寒战1994丨特训花絮公开 刘俊谦大半身抛出车外头部与路面仅距数吋 与王丹妮打到尾零替身获赞「能文能武」

香港史上最卖座、两集累积票房破亿的警匪巨作《寒战》系列，前传《寒战1994》明日正式震撼献映！电影日前举行盛大的全球记者会暨香港首映礼，中外巨星强势列阵，星光熠熠引发全城热话，更带动戏院预售反应热烈，全城期待值爆灯！为迎接明日开战，电影今日发放最新「特训花絮」片段，首度揭开今次前传地狱式的动作规模。戏中饰演年轻版「李文彬」的刘俊谦将由头打到尾，更与黑道当家「阮先生」王丹妮（Louise）迎来连场惊心动魄的枪战与飞车肉搏，劲震撼！

梁乐民爆动作场面全面升级

《寒战 1994》除了延续系列一贯的高智商权谋博弈，今次在动作场面上更是全面升级。导演梁乐民表示：「九十年代的香港黑道猖獗，不同帮派因利益相互厮杀，所以我们这次的动作设计尽量贴近真实，并以九十年代港产片的动作场面为蓝本，希望给观众带来崭新的视觉体验。」

刘俊谦王丹妮「黑白联手」组合

刘俊谦与王丹妮这对破格的「黑白联手」组合，初次碰头便遭遇神秘杀手的大规模暗杀。两人在极具香港特色的茶楼内，联同对阮先生极度忠心的黑道猛将白头（白只饰）及 Tony（魏浚笙饰），四人默契十足地在枪林弹雨中杀出重围，并各自与敌人展开极具爆发力的近身搏击。

刘俊谦揾命搏演出

搏斗场面一幕接一幕，其中一场阿谦、Louise驾驶电单车风驰电掣逃避追杀，同样刺激万分，而剧组为了呈现最真实的追逐速度感，特别申请于凌晨时分封锁东九龙走廊进行实景拍摄，配合电脑特效，打造出一场非常激烈的飞车场面。作为全片动作担当的阿谦，今次演出可谓「揾命搏」。电影有两场极度惊险的车厢搏斗戏，其中一幕阿谦在高速行驶的车辆中与敌人死斗，大半个身躯更被凌空抛出车外，头部与飞驰的路面仅距数吋，画面险象环生，绝对睇到观众手心冒汗！

王丹妮眼神身经百战

另一重头戏落在一个滂沱大雨的启德机场停机坪。阿谦与另一动作猛将杨天宇，在恶劣的天气下，于高速行驶的车辆外部进行近距离生死搏击。拳拳到肉的真实感，完美结合了文戏的张力与武打的刺激，绝对能满足一众香港警匪片影迷的期望。对于两位主角的表现，导演梁乐民给予极高评价：「阿谦今次除了拳脚更要接受枪械训练，在新一代演员之中，他确是『能文能武』，前途无可限量。而Louise虽然是首回正式演出动作电影，但他们两人的训练都非常刻苦。最难能可贵的是除了动作上的挑战，两人的『眼神』也十分入戏，演绎出来的感觉都是身经百战，一点也不像动作片新手。」

王丹妮首度正式接受武术枪械特训

首次应付如此庞大动作戏份的王丹妮坦言，虽然大家之前在其他作品见过她的动作演出，但《寒战 1994》才是她第一部正式接受武术与枪械特训的电影：「从密集式的训练中，发现原来自己手长脚长，在对打和镜头呈现上极具优势。虽然体力透支非常大，很多时要重复拍很多次，但每次做到理想效果时内心都非常满足，结束时总有种『打得很爽』的感觉！」谈及「阮先生」一角，她形容：「她从小在男人堆中成长，不想被保护就要变得比男生更强大。作为一个背负重任的『女中豪杰』，她坚守道义，在重要时刻定必亲自出手保护重要的人。」

《寒战1994》剧组地狱特训

为了应付连场激战，剧组在开拍前两个月已安排全体演员进行密集式的地狱特训。警队O记阵营（朱鉴然、谭旻萱、何启华、杨乐文、邱士缙、麦沛东、陈伟雄、黄溢濠）与黑社会阵营（王丹妮、白只、魏浚笙等）无一幸免。特训内容涵盖近身搏击、拳击起脚及高难度抛投动作。当中饰演高级督察的谭旻萱Mandy更是首度挑战动作电影，与王丹妮齐齐展现「巾帼不让须眉」的狠劲，众人特训时位位有板有眼。

何启华直呼揸枪难过打拳

除了搏击，剧组亦安排了极度严格的枪械训练，由组装枪支到实弹射击姿势均从头学起。何启华直言开枪极具挑战性：「原来要揸得支枪好睇兼且有说服力，难度绝对比近身搏击还要高！因为近身搏击有时可以靠摄影机迁就拍摄角度，但揸枪的姿势就真的要完全靠自己掌握。」他亦不忘感谢同场有动作戏经验的朱鉴然与黄溢濠分享心得；而饰演黑帮门生的Jeffrey则笑言自己戏中演古惑仔，主要任务都是「一直被打」，但事实上，Jeffrey于戏中亦有亲身上阵的动作戏份需要应付，绝不轻松。

