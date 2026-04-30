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吴彦祖太太Lisa S.进驻小红书宣布重出江湖 高EQ反击网民「是没钱了吗」霸气留言：你是吗？

影视圈
更新时间：20:45 2026-04-30 HKT
发布时间：20:45 2026-04-30 HKT

51岁的吴彦祖2010年与混血名模Lisa S.结婚，育有一女Raven。Lisa S.婚后专注照顾家庭，并支持老公事业，鲜有公开露面。日前她进驻小红书平台，宣布复出重返时尚界。

Lisa S.高EQ反击

Lisa S.在帖文留言写道：「Long time no see everyone!! 嗨薯友们～我是Lisa S，好久不见！」片中，见她化上淡妆，以灰色长袖上衣配黑色长裤上阵，打扮低调朴素，并坐在沙发化上，以英文说道：「不知道你们还记不记得我，我是Lisa S. ，我非常高兴再次与大家见面，很多年前，我们暂时离开中国，回到美国，照顾我们的家人，承担起家庭的责任，抚养照顾我们的女儿，练习马术，支持我老公。如今我觉得是时候重返时尚界了，作为我这个年纪的女性，很多事情都变得很不一样，这会是一段旅程。我非常高兴你们能和我一起踏上这段旅程，关注我，如果你想追随我的旅程，这会很有趣，而且会很有范儿，谢谢你们。」而老公吴彦祖亦有留言大撑表示：「我仍然记得你。」
 

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