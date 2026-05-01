32岁蔡嘉欣仙气孕照隐藏恐怖细节 双脚肿过猪蹄做一事急救 曾大方承认十年医美史

32岁的前TVB艺人、「拜金港姐」蔡嘉欣，自从宣布怀孕后，经常在社交平台分享准妈妈的喜悦。随著预产期步入倒数阶段，她的身体状况也成为了粉丝关注的焦点。近日，蔡嘉欣分享了多张在海边拍摄的唯美孕照，相中她身穿白色孕妇裙，背对镜头望向大海，画面充满意境。然而，眼利的网民却将焦点放在她的双脚上，发现其脚踝及小腿有明显的水肿情况，纷纷留言表达关心。

蔡嘉欣亲解脚水肿之谜

蔡嘉欣面对众多「妈妈级」粉丝的关心，随即在IG限时动态发文，并附上一张抬腿的照片，向粉丝派定心丸，亲自解释：「昨日story收到好多妈妈嘅关心～大家唔使担心，我会观察住自己脚肿情况。」她透露，自己每晚都会使用「抬腿神器」睡觉，因此早上起床时双脚是完全不肿的，但到下午就会开始水肿。她估计是怀孕后期，BB压住血液回流的位置所致，并表示身体没有任何不适。从她的文字间，能感受到她即使面对怀孕带来身体变化，依然保持乐观积极的心态。

相关阅读：「拜金港姐」蔡嘉欣巨肚曝光倒数3个月卸货 意外曝光海景豪宅Hermès揽枕显富贵

蔡嘉欣嫁富贵老公生活无忧

蔡嘉欣与圈外富贵男友Derek于2023年结婚后，一直努力造人，终于在今年情人节成功迎来喜讯。她当时在社交平台公布怀孕消息，并分享了多张幸福满溢的孕照及超声波照片，兴奋地表示：「2026年我们家要迎来一位小宝贝啦」。蔡嘉欣自2024年离开效力5年的TVB后，现时生活重心也逐渐转移到迎接新生命上，她表示水肿问题在怀孕中期已经出现，只是最近进入「倒数阶段」后变得更猛烈，更幽默地自嘲：「屋企啲鞋得返几对著」。

蔡嘉欣为变靓脸上多处打过针

蔡嘉欣的KOL事业一直经营得有声有色，入行前已是知名的旅游及时尚KOL。即使在TVB期间，她亦未有停下脚步，经常在YouTube频道分享扮靓心得、开箱名牌手袋，奢华的生活方式令她被冠上「拜金港姐」之名。然而，蔡嘉欣我行我素，从不避讳外界的标签，她早前更在个人频道上，大方分享自己过去10年的医美经验，坦言为了追求完美轮廓和肤质，脸上多个部位都曾接受过针剂注射，例如肉毒杆菌、透明质酸、少女针及胶原针等，其率直敢言的作风，反而吸引了不少忠实粉丝支持。

相关阅读：「富贵港姐」认跟老公少做一件事 结婚2年新鲜感已过 靠虚拟搞掂未能完美