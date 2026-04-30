Anson Lo拆解舞蹈服装「机关」 企足1.5小时缝合︰每次过程很烧脑

「教主」卢瀚霆（Anson Lo）每次演出台上型格十足，背后却隐藏一连串繁复工序。他在社交网公开完骚后「拆衫」的日常，每套舞衣都暗藏玄机。其中，他拍片展示早前出席「2026 WIEA微博国际娱乐盛典」的造型服饰，更称之为「史上最麻烦嘅一套衫」。由于整套服装要先穿上身，再由人手即场缝合固定，单是穿衣这个步骤，便要企足一个半小时。

Anson Lo为战衣改名「麻烦」

片中，Anson Lo直指这套皮褛搭恤衫的造型最为棘手，为确保服装贴身笔挺、跳舞不走位，衫身多处要以人手缝线固定，他形容：「套衫系我史上最麻烦嘅一套衫，人手着完再缝，企足差唔多个半钟，除衫又要剪线。」他更展示裤头「机关」，笑言当然不会当众除裤。此外，手臂和膊头内均以橡筋带箍紧，裤管内还设有脚带拉住内里的白恤衫，防止移位。他又提到，经理人花姐要在旁帮忙黐耳机，亦有人要替他托住手臂来整理带子，由于手部悬空约15分钟，令他手臂开始麻痹。

Anson Lo感谢服装团队不厌其烦

Anson Lo分享写道，由《King Kong》MV开始，大部份跳唱服装都需要反复加工，务求不会过分移位，整个团队从试身到演出前都在「找错处」，只为让他在台上无后顾之忧。他坦言每一次过程都非常「烧脑」，并感谢服装团队多年来不厌其烦，合力在各自岗位做到最好，让他能以最佳状态示人，并表示：「我而言时尚从来都是hard work，辛苦每一位。」