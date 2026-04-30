72岁肥妈身上惊现纤瘦部位 扭腰摆臀跳广场舞气场全开 打扮朴素完美融入街坊群

72岁的TVB艺人「肥妈」Maria Cordero，近日在社交平台上分享了一段充满活力的影片，瞬间引起网民热议。影片中，这位在香港、内地甚至马来西亚拥有豪宅，身家丰厚的「隐形富婆」，并非在享受奢华的下午茶，而是朴素地出现在公园，更即兴加入了一群女街坊的广场舞行列。肥妈完全卸下明星光环，展现出惊人的亲和力与年轻心态，完美地融入其中，其充满节奏感的舞姿和灿烂的笑容，让人几乎忘记了她已年届七旬，网民纷纷赞她亲民贴地，完全无明星架子。

肥妈现身公园与街坊尬舞

影片开头，肥妈正与爱犬散步，她坦言大病初愈后，身体的吸氧能力大不如前，因此决心要坚持运动，锻炼身体。言谈间，她偶遇一群正在跳广场舞的街坊，吸引到肥妈也跳埋一份，在旁边有板有眼地跟著节拍舞动起来。画面中的肥妈，身穿一件宽松的黑色卡通印花T恤，搭配一条黑白几何图案的紧身运动裤，脚上一双厚底运动鞋，打扮时尚舒适，她的头发俐落地向后梳起，并戴上太阳眼镜。当她正式加入舞群后，更是迅速进入状态，从前后踏步、转身、挥臂到各种扭腰摆臀的动作，都做得有模有样，活力四射的模样完全不输身旁的街坊，而且网民更发现肥妈上半身份量十足，但双腿竟然异常纤瘦，相当不科学。

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肥妈丧夫后独自生活憔悴寂寞

肥妈在广场上挥洒汗水，但子女儿孙在外国生活，所以肥妈放假也只会带狗散步。肥妈有过两段婚姻，她的第一段婚姻，因年轻时的自己比丈夫「本事」，无意中伤害了对方的自尊，最终不幸换来家暴，以离婚告终。其后她遇上了挚爱，第二任外籍工程师老公施晓洋（Rick），婚姻美满恩爱多年，然而，肥妈老公在2020年因末期肺腺癌不幸病逝，给肥妈带来了沉重打击。

肥妈大病后每日运动一小时

如今的肥妈更懂得珍惜健康和活在当下，近年她活跃于社交平台，除了分享拿手的烹饪技巧外，也经常展现自己热爱运动、享受生活的一面。无论是在香港的家中打理花园，还是在内地登台献唱，肥妈也是充满正能量。从影片中她提到要「做返好个身体」、「练习好呼吸」，可以看出她对健康的重视，现时肥妈每天外出运动一小时，附近街坊不时都会见到她的影踪。

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