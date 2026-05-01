《重案解密》全12集剧情懒人包 苗侨伟岑丽香睽违多年合体 公仔藏尸案、人肉烧腊惨案等8大真实奇案解析惊心动魄真相

由优酷与寰亚传媒联合出品的犯罪悬疑剧《重案解密》（Case X Decoded）将于5月4日起，逢周一至五晚八点半翡翠台播映。《重案解密》已于4月16日优酷港剧场首播，全剧共12集，每集长度约45分钟，今次找来苗侨伟、岑丽香、周家怡、朱晨丽、洪永城、梁靖琪和陶大宇领衔主演。《重案解密》的幕后阵容相当强劲，梁家树担任总监制、德修担任监制、蔡晶盛执导、邓特希编剧，改编自香港过去8宗真实奇案，《星岛头条》为读者介绍《重案解密》的剧情大纲、演员名单及角色介绍，与及全12集足本剧情，率先剧透大结局内容！

《重案解密》剧情大纲

《重案解密》演员阵容

《重案解密》必看卖点

《重案解密》第1集-第6集剧情

《重案解密》第7集-第12集剧情

《重案解密》幕后花絮



前军警「严灼颖」岑丽香初入重案组，便成为了资深警长「杜凯斌」苗侨伟的下属。然而，他们之间早已埋下冲突的种子。三年前，杜凯斌的妹妹「杜凯琳」糖妹惨遭杀害，当时在场的「严灼颖」岑丽香因故没有对凶嫌开枪，让「杜凯斌」苗侨伟眼睁睁看著凶手逃脱。这份自责与愤怒，让他对「严灼颖」岑丽香充满了偏见与敌意。在「严灼颖」岑丽香调入重案组后，「杜凯斌」苗侨伟最初的针对与摩擦不断。但在一次次案件的合作中，「杜凯斌」苗侨伟逐渐发现，当年「严灼颖」岑丽香放走的嫌犯并非杀害妹妹的真凶。这一关键发现，让他终于理解并原谅了「严灼颖」岑丽香当年的决定。「严灼颖」岑丽香也对「杜凯斌」苗侨伟追查真凶的执著表示理解与支持，两人之间的冰墙终于融化。从误解到默契，「杜凯斌」苗侨伟与「严灼颖」岑丽香在并肩作战中建立了深厚的忘年情谊。「杜凯斌」苗侨伟欣赏「严灼颖」岑丽香的心思细密，而「严灼颖」岑丽香也敬佩「杜凯斌」苗侨伟的沉稳老练。当杀害「杜凯琳」糖妹的真凶再度现身时，两人凭借无间的合作与信任，历经重重困难，最终成功将凶手绳之以法，不仅为「杜凯琳」糖妹报仇雪恨，也彻底解开了「杜凯斌」苗侨伟多年的心结。

返回目录

返回目录

《重案解密》由苗侨伟和岑丽香领衔主演，更有陶大宇、朱晨丽、洪永城、麦长青、张国强等多位实力派演员加盟，剧集涵盖七宗由真实案件改编的单元故事，另有一条原创主线案件「杜凯琳遭黑帮凶杀疑案」贯穿全剧。改编7宗香港真实悬案包括「剖腹夺婴案」、「公仔藏尸案」、「教授杀妻案」、「绑架女婴案」、「魔警连环行凶案」、「人肉烧腊惨案」和「富豪绑架撕票案」，为了令剧情更具真实感与震撼力，总监制梁家树和编剧邓特希邀请了专业刑侦顾问全程参与，对法医解剖流程、血迹喷溅形态、现场封锁线设置等细节严格把关，力求还原真实办案过程，带给观众高压逼感的观剧体验。总制片人鄢蓓表示剧集在呈现案件之外，亦聚焦其背后的社会议题：例如剖腹夺婴案反映家庭继承压力与女性心理困境，教授杀妻案则探讨夫妻间情绪积压与沟通失效所导致的悲剧。

返回目录

《重案解密》第1集剧情

清晨，孕妇施慧仙被发现遭剖腹死于废弃超市，腹中胎儿失踪。重案组警长杜凯斌负责此案，不久后一名流浪汉发现弃婴，DNA却证实非施慧仙之子，案情陷入迷雾。经调查，警方锁定一名伪装怀孕的钟太太。她被监控拍到尾随施慧仙，并再次犯案，试图杀害另一名孕妇。当其丈夫赶到医院，才从医生口中得知妻子根本没有怀孕，更不知她已是残忍的连环杀手，专门针对孕妇下手。

《重案解密》第2集剧情

杜凯斌在天台边缘救下企图带婴儿轻生的程子瑶，过程中，他的妻子却意外被推倒导致流产。原来，程子瑶因两次流产而精神崩溃，才偷走别人的孩子。案件落幕后，同事严灼颖无意间从餐厅带回一个被遗弃的布偶公仔。回到警局，公仔散发出恶臭，杜凯斌让严灼颖将其拆开，里面竟赫然藏著一具骷髅头，揭开了另一宗骇人听闻的案件。

《重案解密》第3集剧情

警方透过头骨复原技术，认出死者为警员严灼颖的大学同学曾家敏。调查揭开她与已婚老板张瑞年的婚外情，其妻周楚君因此勒索并将她虐待致死。为掩盖罪行，周楚君利用毒品收买瘾君子何荣恩抛尸。当尸体被发现后，她又与丈夫联手，以过量毒品杀害何荣恩并伪装成自杀。同学的悲惨遭遇让严灼颖大受打击，更在后续任务中因犹豫而错失追捕犯人的良机，遭到同事杜凯斌的严厉批评。

《重案解密》第4集剧情

警员冯伟涛执行任务时离奇遇害，配枪被夺。同事杜凯斌根据现场一枚限量版鞋印和专业的夺枪手法，将嫌疑人锁定为警队内部人员。冯妻无意中发现丈夫拥有同款鞋子，后在餐厅撞见穿著该鞋的凶手。她偷偷拿走一只鞋作为证据，却遭凶手灭口，身受重伤。凶手的搭档戴日安得知后想退出，却受到生命威胁。穷途末路的凶手决定抢劫银行，恰好与前往取钱的杜凯斌正面遭遇。激战中，凶手挟持人质，成功从杜凯斌眼前逃脱。

《重案解密》第5集剧情

银行抢匪将犯案证据与车辆一同焚烧，并由搭档戴日安接应，两人若无其事地返回警队。杜凯斌警长根据现场遗留的线索及死者冯伟涛的遗物，将嫌疑锁定在警队内部。调查发现，戴日安有重大嫌疑，且银行流水异常。在杜凯斌的审问下，戴日安供出主谋。警方布下天罗地网，但在抓捕行动中，主谋察觉有诈，开枪杀死戴日安，随后被杜凯斌当场击毙。案情终告一段落，冯伟涛的妻子苏醒，立志从警。然而，新的案件又起，一名教授的妻子离奇失踪。

《重案解密》第6集剧情

警方调查教授妻子刘桂芝的失踪案，教授本人虽是最大嫌疑人，却异常冷静，应对自如。调查深入后，一个破碎的家庭画像浮现：女儿艾琳的男友爆料，死者生前极度多疑，不仅指控女儿与教授有染，更用药物害女儿流产。尽管监控显示死者未曾离开，但尸体却凭空消失。杜凯斌警长发现教授曾搬运三个木箱，其中两箱被证实无关，第三箱则谎称已送人。凭著敏锐的直觉，杜凯斌拦截了一辆从教授家方向驶来的垃圾车，最终在垃圾中转站找到了装著尸体的木箱。证据确凿，教授终于崩溃，坦承因无法忍受妻子长期的药物控制与猜忌，尤其是在被诬陷与女儿有染后，情绪失控将其勒毙。

返回目录

《重案解密》第7集剧情

教授方立仁案告一段落，但新的案件接踵而至。一名独居老翁死后被发现体内有人体组织，线索指向一家烧腊店。店主情妇蔡曼玲离奇失踪，其姐胡玉玲（亦是店主妻子）神色可疑。调查揭开了复杂的三角关系与残酷的报复：蔡曼玲因怨恨而杀死胡玉玲的爱犬，并将其制成烧卖让她吃下。胡玉玲崩溃后与蔡曼玲发生激烈冲突。与此同时，杜凯斌警长妹妹命案的关键证人马晓东，在准备指认真凶「大佬B」时遭人灭口。杜凯斌虽因避嫌被禁止查案，但仍推断「大佬B」已偷渡回港，并为阻止马晓东而杀人。两宗案件，一宗关乎家庭伦理的崩坏，一宗涉及黑帮的冷血追杀，同时展开。

《重案解密》第8集剧情

烧腊店命案的真相水落石出，情妇蔡曼玲怀孕后逼婚，激怒了老板娘胡玉玲。在一场激烈的冲突中，胡玉玲残忍地杀害了蔡曼玲，并将其分尸制成烧腊，甚至喂给不知情的丈夫吃。当丈夫察觉不对劲，企图报警时，也惨遭妻子灭口。警方识破胡玉玲的谎言，在她潜逃之际将其抓捕归案。旧案刚结，新案又起。杜凯斌的老同学前来求助，其一岁的私生女小妍被绑架，绑匪索要四百万赎金。然而，在调查过程中，孩子的母亲李素珍的反应却极为反常，她对赎金的关切远胜于女儿的安危，其虚假的悲伤和崩溃表现，引起了警方的怀疑。

《重案解密》第9集剧情

私生女绑架案令杜凯斌的老同学心急如焚，但孩子的母亲李素珍的反应却极为反常，更关心赎金而非女儿的安危。在杜凯斌的建议下，父亲召开记者会将事件公开，而警方则从李素珍的社交圈和隐藏的手机中，锁定了其情人安迪。真相大白，这竟是李素珍与情人自导自演的骗局，旨在敲诈丈夫。警方迅速行动，最终找到了被药物迷晕但幸存的婴儿。案件侦破后，警员严灼颖却在个人生活中遭遇重击，发现男友出轨并染上性病，她果断提出分手。与此同时，一宗新的命案发生，一名男子深夜在办公室内中枪身亡，杜凯斌再次率队投入到新的迷案之中。

《重案解密》第10集剧情

公司职员刘雄遭职业杀手枪杀，警方根据线索锁定凶嫌为女子严美美。在其住所，警方搜出大量枪械与伪造护照。审讯中，严美美坚称自己是「特别高度机密行动组」的特工，杀人是奉上级「赵警官」的命令，为泄漏秘密而牺牲的同伴复仇。警方查无此秘密组织，推断她可能患有妄想症或被人利用。为查明真相，杜凯斌的上司假扮成「赵警官」与严美美接触，成功套取了全部行动细节。真相令人扼腕：家境优渥、身手不凡的严美美，竟是被人精心设计，洗脑成了一名杀人工具。案件告破，杜凯斌却迎来个人生活的晴天霹雳：他好不容易怀孕的妻子在体检时被发现疑似患癌，夫妻二人陷入了保大人还是保孩子的痛苦抉择中。

《重案解密》第11集剧情

刘雄被杀案的调查出现转折，警方发现他已是肺癌末期。杜凯斌警长将调查重点转向其家人的财务状况，发现小儿子刘展武因投资亏损，有重大作案动机。与此同时，被捕的「女特工」严美美提供了一张关键照片，指认刘展武就是诱骗她杀人的「上线」。原来，刘展武因挪用公款被父亲发现，为阻止父亲修改遗嘱，他编造谎言，洗脑并利用严美美杀害了自己的父亲。案件告破，杜凯斌却遭受双重打击：妻子确诊为癌症三期，医生建议中止怀孕接受治疗，但妻子坚决不肯。更糟的是，杀害他妹妹的冷血凶手周永权已将魔爪伸向他患有阿兹海默症的父亲，多次前往养老院将其带出，意图不轨。杜凯斌在公义与亲情之间，陷入了前所未有的危机。

《重案解密》第12集剧情

富豪贺仲昆被绑架，家人支付三亿赎金后，他仍惨遭撕票。杜凯斌警长发现，凶手正是杀害他妹妹的宿敌周永权。警方布下的抓捕网，因一场意外的骚动而被周永权识破，让他再次逃脱。危机步步紧逼，周永权竟在养老院与杜凯斌父子对峙，并在逃脱后，闯入杜家挟持了他怀孕的妻子。原来，周永权利用杜凯斌患有阿兹海默症的父亲开设证券户口洗黑钱，并透过杀害富豪操纵股市牟取暴利。在生死一线间，杜凯斌临危不乱，透过一通电话向同事严灼颖发出隐晦的求救信号。严灼颖心领神会，及时带队赶到，由神枪手一枪击毙了穷凶极恶的周永权。尘埃落定，杜凯斌与家人终于迎来了来之不易的平静。

返回目录

返回目录