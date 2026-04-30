龚慈恩携爱女现身法式浪漫花园揭幕礼 林恺铃即场制作花盒送上甜到漏母亲节大礼

今个初夏，启德The Twins双子汇二期三道SNDO联乘法国经典时尚品牌agnès b，于5月1日起至5月31日推出「Balade dans le Jardin」法式浪漫花园，每周新鲜直送鲜花，古典石雕喷泉被花海环绕，复古绿色花店亭、白色花车、街头经典广告柱与暖黄路灯交织，把Agnès 女士的秘密花园悄然带至香港。agnes b全港首间概念店于三道SNDO登场，店内独家首发最新香水Le Parfum巴黎金韵与L'Eau晨光絮语，让每一位到访者都能率先收藏这份法式永恒优雅；更有agnès b. Café限定联乘系列，让视觉、嗅觉与味觉同时被唤醒。

龚慈恩、林恺铃母女档现身揭幕

今日，大会特别邀请到龚慈恩（Mimi）与「最美星二代」新世代歌手林恺铃（Ashley）担任开幕嘉宾。母女二人齐齐穿上agnès b. 2026春夏女装系列，以一袭优雅造型现身，十足十巴黎街头时尚达人，为法式花园增添不少星光。置身于如诗如画的法式花漾秘境，Mimi与Ashley均对现场布置赞不绝口。Mimi特别钟情于被粉色系花海环绕的古典石雕喷泉，直言充满层次感，仿佛漫步于巴黎的秘境花园之中；而一向喜欢Cafe文化及慢活步调的Ashley，则推介充满法式风情的街头咖啡吧及白色复古花车，笑言在这个角落拍照，犹如去了一趟旅行般放松。

林恺铃提早送母亲节礼物

母女档现身揭幕谈及场内举办的周末限定工作坊，两母女的互动尽显温馨默契。向来「最知Mimi心」的Ashley趁机大显身手，即场制作法式花盒，又即场物色agnès b.概念店独家首发、以丁香花为主调的agnès b.全新香水系列，亲自为妈咪准备独一无二的母亲节礼物！Mimi收到Ashley亲手设计的法式花盒爱不释手，直呼︰「今年一定系最难忘嘅母亲节！」全程甜到漏，对惊喜礼物大感满足。