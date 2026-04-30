草蜢演唱会丨古天乐任嘉宾清唱《原谅我是我》获搞鬼「工业用」绿色眼罩 蔡一杰拥吻同路人吴文忻 分享抗癌医护暖心事：你俾我扶你

草蜢红馆「THREE IN LOVE演唱会2026」昨晚举行第三场，「三哥」苗侨伟与太太戚美珍、吴文忻、汤宝如、DJ当奴和Tiger@MIRROR等捧场。表演嘉宾古天乐，他化身「玉子汉堡」的「将军」，更即兴清唱草蜢1993年作品《原谅我是我》，全场大合唱掀集体回忆。而杰仔昨晚分享治癌期间遇到感动事，见证以爱与歌迷互相扶持。

古天乐以最新身份自我介绍

昨晚草蜢跳唱《华丽舞台》后，响起《天命最高》前奏，古天乐穿着紫色西装外套和太阳眼镜升上舞台，歌迷欢呼。合唱后，在电影《寻秦记》饰演忠臣「万良」的蔡一智笑说：「『项少龙』你穿越咗嚟红馆咩？我系『万良』，介绍两个人你识，（指住蔡一杰）呢个系『千良』，（指住苏志威）呢个系『百良』！」苏志威说：「我系『万子』！」古天乐立即以最新身份自我介绍，说：「我系『玉子汉堡』嘅『将军』！」全场爆笑。苏志威得戚地说：「我刚才食汉堡时擦咭，第一张就擦到你单人咭，几幸运呀！」

古天乐自嘲变「绿魔人」

蔡一智即场考古，指古天乐是草蜢1993年作品《原谅我是我》MV男主角，还挑机他即兴表演，古天乐淡定清唱，并率领全场大合唱，掀集体回忆。之后蔡一智攞出礼物送他，说：「知你最近整衬只眼，成日戴眼镜，但一般眼镜遮光唔够好，送一副遮光好劲嘅俾你。」然后拿出一副疑似烧焊工业用的绿色眼罩，古天乐说：「你哋觉得系烧焊用，我睇到科幻片角色，绿魔人用！」苏志威另外再送上一副名牌太阳眼镜，阿智说：「你知草蜢好多赞助商，呢副送俾你嘅！」古天乐想立即攞走离场，阿智阻止他，笑说：「唔得，你欠我哋三只唱片，想走？我依家挑你，漏咗只字，系挑战你，唱草蜢快歌！」他们合唱草蜢《好戏在后头》，更走匀四面台，观众反应热烈。

蔡一杰歌陪歌迷走过高山低谷

此外，昨晚杰仔独唱《流泪的背影》和《失乐园》后，向观众分享治疗期间遇到的感人故事，说：「有一日坐住轮椅去到照PET Scan（正电子素描）间房，我必须要起身自己行去张床度。突然一位医护人员走埋嚟扶我，佢话『你俾我扶你入去』，我话唔使，但佢坚持，我问点解？佢话『你唱嘅歌喺呢几十年陪我走过高山低谷，你今日呢段路就让我扶你行。』𠮶一刹那我好温暖，感觉好有爱。」

吴文忻获草蜢亲吻握手

杰仔深深被感动，说：「原来我唱咁耐歌都唔知道，陪住大家走过不同嘅岁月。相反，你哋何尝唔系陪住我一齐走过高山低谷呢？人生起起跌跌，记住，面对逆境要保持镇定，正能量，fight低佢！明唔明？大家做唔做得到？」观众高呼「做到」。他续说：「正能量系好重要，接下来呢首歌系我嘅心声，我作曲填词，留意歌词，『快乐』好重要！」然后他演唱《及时行乐》。而观众席上，乳癌复发的吴文忻坐在第一行，虽然舞台与观众席之间被射灯等器材阻隔，但阿智尽力与她握手，杰仔更上前拥吻她以示支持。

