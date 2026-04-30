姜涛中一辍学｜姜涛曾惨被欺凌影响学业？ 200磅肥仔打人还击言行极端 做过侍应快餐店

姜涛昨日（4月29日）在「姜家人慈善生日会2026」活动上，向所有支持者坦诚，自己多年来一直虚报学历，真实教育程度仅仅是读到中一，并非外界所知的「中三毕业」。姜涛解释，当年因为年少，爱面子，一直羞于承认自己早早辍学的事实。这个秘密像一块大石，压在他心里多年。如今选择在生日会这个对他意义重大的场合，面对著最支持他的粉丝们全盘托出，是他希望能以最真实的面貌示人，不再被过去的谎言所束缚。

姜涛称爱面子致虚报学历

姜涛这次的「学历告白」，让公众再次聚焦于姜涛那段充满创伤的少年时光。他过往曾在不同访问中，提及因肥胖而被欺凌的经历。姜涛曾在郑裕玲的节目《口水多过浪花》透露读书时期被欺凌，他忆述当时体重高达200磅，身形肥胖使他成为同学捉弄和欺凌的目标。除了外表，姜涛曾透露更可能是与他的性格有关：「我系一个好肥嘅人，但内心深处唔肯承认自己咁肥，当呢种矛盾状态一齐时，就会做到乞人憎，可能大家话我肥，我会话：『肥乜吖！』我都会攻击番人哋，人哋可能一句玩笑说话，我好认真，呢啲可能导致到外界人越来越唔钟意我，我都唔想钟意佢哋，呢种幼稚心态，导致自己𠮶时冇乜认识到朋友。」他笑言以前觉得被欺凌，但回想起就知道原因：「其实谂番自己性格都好有问题，如果唔系自己性格，都唔会受到咁样对待。」

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姜涛读中一时期惨遭校园霸凌

面对持续的欺凌，性格刚烈的姜涛选择了以暴易暴，他直言当时「唔识谂」，唯一的反抗方式就是打架。 当被问及是否经常打架时，他形容当时的自己，因内心充满自卑，外在则表现得极具攻击性，只要有人拿他的身形开玩笑，他就会立刻反击，这种「乞人憎」的性格，让他陷入了被孤立的恶性循环，身边几乎没有朋友。姜涛曾表示20岁前从未有过生日会，他说：「我从未开过生日会，从来没人会跟我庆祝生日，未开过生日会，我的同学和朋友不多，亲戚少，又没有兄弟姊妹，生日都没有朋友特别说要替我庆祝。」

姜涛辍学后打工养活自己

姜涛曾提及离校后的生活。他表示因读书成绩不好，加上曾被学校视为「比较坏的学生」，以致当时有社工跟进，但「𠮶段时间冇学校肯收我」。由于没有学校录取，他最终在社工介绍下，由15岁起开始兼职生涯。在正式入行前，他曾做过6至7份不同的工作，包括快餐店员工、咖啡店侍应及时装店售货员等。他曾表示，在餐厅工作是最幸福的经历，因为既可赚钱又能「食餐饱」。后来醒觉不能安于现状，于是下定决心减肥，为日后加入演艺圈铺路。

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