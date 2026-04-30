赌王「最惨孙女」何家华疑与第二任丈夫离婚 IG发文泄心声：单身胜过被人利用善良

被封「赌王家族最惨孙女」的何家华（Faye Clementina Ho）早前在IG限动态转发一张与外籍爆肌型男揽腰的亲暱合照，相中更有1张心型构图的深情亲吻照，男方更写下：「From yesterday with her（从昨天和她在一起）。」当时引来外界猜测何家华的感情状态，直到今日（30日），何家华终为表态。

何家华暗示与电单车锦标赛总监老公已离婚

何家华今日在IG限动态写有一段文字：「Being single is better then being with a toxic person who use you for your kindness to their own benefits. Lesson for today（单身总比和利用你的善良为己所用的有毒之人在一起强。 今日箴言）。」似乎暗示与电单车锦标赛总监老公Stuart的婚姻划上句号。

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何家华鲜有贴上夫妇二人的合照

50岁的何家华曾于2003年与美籍丈夫Michael Anthony Iesu举办了一场世纪婚礼，两人育有一子一女，不过这段婚姻在2009年宣告结束，当时曾有报导指何家华因无法忍受丈夫的躁狂行为，并担心对子女的成长造成不良影响，因此提出离婚。何家华之后有过几段恋情，直至2023年与电单车锦标赛总监男友Stuart Higgs再婚，二人都有过一段失败婚姻，而何家华一对子女都非常支持妈妈再婚的决定。不过近年鲜有见到何家华贴上夫妇二人的合照，去年50岁生日更不见老公Stuart的踪影，而Stuart的社交平台亦只见与仔女的相片。

何家华患上第三期乳癌一度萌轻生念头

何家华的父母于1981年在葡萄牙车祸身亡，遗下当时年仅6岁的何家华（Faye Clementina Ho）和3岁的何家文（Sarah Ho），两姊妹由爷爷、嫲嫲和姑姐何超雄照顾，何家华前半生过得坎坷，与首任丈夫离婚后，2016年更发现患上第三期乳癌，一度萌轻生念头：「做完第一次疗程真系好depress（沮丧），因为医生会比100%嘅药你，隔咗几日真系好唔舒服，我望住块镜睇见自己个样真系好似死咗咁，灰色嘅啲皮肤，我系永远唔会唔记得呢样嘢，系第一次觉得唔做啦，死咗去算啦！」幸得家人的陪伴鼓励和医护人员悉心照顾，何家华最终成功抗癌重拾健康。其后何家华收购了英国赛车队Smiths Racing成为唯一女班主后，在赛车界中觅到真爱，于2023年与任职电单车锦标赛总监的男友Stuart再婚，令何家华走出人生低谷

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