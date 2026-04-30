周吉佩5.16广州开骚 街头快闪弹唱预热

《中年好声音》首季冠军得主周吉佩（吉吉）， 过去两年分别在香港及澳门举行了他的「第三人生」演唱会，获乐迷热烈追捧，如今《延续．第三人生》演唱会－广州站亦将于今年5月16日，空降坐落在广州正佳大剧院・尚梯馆，与大湾区的乐迷们共赴一场跨越时光的音乐之约。

周吉佩全粤语歌单准备大合唱

日前吉吉现身广州出席演唱会发布会，不仅表示这里是他的「半个家乡」，还预告今次特意准备了全粤语歌单，期待到时同大家一起大合唱。数10位香港粉丝专程包车来到发布会现场支持吉吉，令他非常感动，并与粉丝们互动玩游戏。发布会上吉吉表示开心又兴奋，因为自己曾在广州居住过一段长时间，因此将这里视作第二个家，还透露到时会有很多亲戚好友来现场支持。而广州作为「第三人生」巡演的第三站，也是吉吉在内地的首场演唱会，为隆重其事，他这次特意调整了歌单，「知道广州的朋友很喜欢听广东歌，以往我在演唱会上都会唱一些普通话歌，但这次我一整晚都会唱广东歌。」

周吉佩街头快闪受欢迎

发布会结束后，吉吉便拿着结他闪现天河街头，随机邀请路人一起合唱90、00年代的经典粤语歌。虽然当时还没到晚高峰时刻，但现场都陆续有途人及粉丝被他的弹唱吸引前来围观，当中还有几位外籍游客，让吉吉大呼意外。对于这次街头挑战，吉吉表示非常成功，「广州的朋友都很热情很投入，没想到在街头近距离合唱是这么好玩。」最后他也期待在演唱会当天可以和大家一起大合唱，并且对本次的歌单充满信心，相信一定可以让到场乐迷带来惊喜。

