滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工

现年50岁的滕丽名（阿滕），近年事业与爱情两得意。她凭精湛演技在刚过去的香港电影金像奖中荣获「最佳女配角」提名，虽未获奖，但已是其演艺生涯的一大里程碑。戏外，她的婚姻生活更是美满甜蜜，早前意外曝光的复式豪宅爱巢，堪称「人生胜利组」。滕丽名近日接受传媒访问，大方分享与丈夫的相处之道，当中包括风水命理的「御夫术」！

婚姻保鲜大法：Happy Wife, Happy Life

经历过早年爱情路上的波折，滕丽名如今对嫁得好老公倍感珍惜，并用心经营婚姻。她透露，维系夫妻关系的秘诀之一，竟是借助风水命理。她信心爆棚地透露，原来她一早已带老公出去睇风水命理，并指老公「绝对跑不掉」，可见她全天候地保护这段婚姻。

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滕丽名分享御夫术

谈及与任职日资公司总监的丈夫朱建昆结婚12年依然恩爱如初，滕丽名甜丝丝作出分享，她认为夫妻间的保鲜大法在于保持童心和无间的沟通。即使两人工作再忙，每天都会抽时间打闹玩乐，甚至会玩互咬、躲猫猫互相惊吓，为生活增添情趣。滕丽名认为，夫妻之间不应因疲累而疏于交流，任何话题都可以聊。此外他们还一起学习滑雪和打高尔夫球，培养了共同的嗜好和朋友圈。她更向丈夫灌输「Happy Wife, Happy Life！」的婚姻哲学，让他明白太太的快乐就是家庭快乐的泉源。

滕丽名：丈夫婚后仲锡我

滕丽名幸福地表示，丈夫婚后比以前更疼爱自己，甚至会因为教识她滑雪等运动令她时常受伤而感到后悔和内疚，笑称「觉得我全身都是他整烂」。夫妻间的甜蜜互动，可谓闪盲一众网民。

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滕丽名不抢不求活出尊严

对于感情，滕丽名抱持著一种豁达的人生哲学：「我相信命，是你的就是你，不是你的就不是你！我不会抢别人的东西，亦不会追求不属于自己的东西」。这份从容与智慧，让她在面对人生的起伏时，总能保持开朗的心境。

滕丽名曾是「渣男磁石」

然而，滕丽名幸福的婚姻背后，是历经坎坷情路后的蜕变。她曾一度被外界形容为「渣男磁石」，她曾与魏骏杰发展九年情，一度谈婚论嫁，但2007年恋情告终，翌年魏骏杰便与年轻20岁的内地女子闪婚。之后她曾与郭政鸿因戏生情，两年后她才发现对方早已在内地结婚并育有一女，在不知情下无辜成为「第三者」。滕丽名在访问中罕有地再谈及这两位旧爱：「一段就算分咗手嘅感情，如果拖拖拉拉，拉拉扯扯，互相咒骂，连你最基本美丽嘅回忆都冇埋…做女人要尊重你自己，你要有尊严，活得有尊严，先至可以令到你打后嘅人生会更出色。」一番话尽见其人生智慧，展示了从过去的伤痛中走出来的潇洒与强大。

滕丽名丈夫曾被指刻薄员工

滕丽名老公朱建昆任职日资公司香港总监，早前就出现事非。一名网民自称是朱建昆下属，狂轰朱建昆「无良」管理，他表示：「Canon香港总监朱建昆（Matthew Chu），滕丽名老公。Canon本身返工时间已经够早，要8:30打卡。你以为够早可以准时收工？ 朱生话唔想「浪费」员工日间工作时间，搞咗晚间 收工后training，必须出席。明逼你OT，仲要无补水」。事件引起热议，滕丽名随后代老公朱建昆回应，她引述朱建昆的说法，指自己很关心同事的心情和感受。滕丽名在回应中特别提到：「我问朱生今日有冇人辞职？但今日又冇人辞职㖞！」，滕丽名可谓全天候护夫。