Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-30 HKT
发布时间：10:00 2026-04-30 HKT

现年50岁的滕丽名（阿滕），近年事业与爱情两得意。她凭精湛演技在刚过去的香港电影金像奖中荣获「最佳女配角」提名，虽未获奖，但已是其演艺生涯的一大里程碑。戏外，她的婚姻生活更是美满甜蜜，早前意外曝光的复式豪宅爱巢，堪称「人生胜利组」。滕丽名近日接受传媒访问，大方分享与丈夫的相处之道，当中包括风水命理的「御夫术」！

婚姻保鲜大法：Happy Wife, Happy Life

经历过早年爱情路上的波折，滕丽名如今对嫁得好老公倍感珍惜，并用心经营婚姻。她透露，维系夫妻关系的秘诀之一，竟是借助风水命理。她信心爆棚地透露，原来她一早已带老公出去睇风水命理，并指老公「绝对跑不掉」，可见她全天候地保护这段婚姻。

相关阅读：

滕丽名分享御夫术

谈及与任职日资公司总监的丈夫朱建昆结婚12年依然恩爱如初，滕丽名甜丝丝作出分享，她认为夫妻间的保鲜大法在于保持童心和无间的沟通。即使两人工作再忙，每天都会抽时间打闹玩乐，甚至会玩互咬、躲猫猫互相惊吓，为生活增添情趣。滕丽名认为，夫妻之间不应因疲累而疏于交流，任何话题都可以聊。此外他们还一起学习滑雪和打高尔夫球，培养了共同的嗜好和朋友圈。她更向丈夫灌输「Happy Wife, Happy Life！」的婚姻哲学，让他明白太太的快乐就是家庭快乐的泉源。

滕丽名：丈夫婚后仲锡我

滕丽名幸福地表示，丈夫婚后比以前更疼爱自己，甚至会因为教识她滑雪等运动令她时常受伤而感到后悔和内疚，笑称「觉得我全身都是他整烂」。夫妻间的甜蜜互动，可谓闪盲一众网民。

相关阅读：滕丽名罕谈与魏骏杰、郭政鸿旧情 自认潇洒分手够狠 曾被伤透仍护旧爱：唔好影响人哋家庭

滕丽名不抢不求活出尊严

对于感情，滕丽名抱持著一种豁达的人生哲学：「我相信命，是你的就是你，不是你的就不是你！我不会抢别人的东西，亦不会追求不属于自己的东西」。这份从容与智慧，让她在面对人生的起伏时，总能保持开朗的心境。

滕丽名曾是「渣男磁石」

然而，滕丽名幸福的婚姻背后，是历经坎坷情路后的蜕变。她曾一度被外界形容为「渣男磁石」，她曾与魏骏杰发展九年情，一度谈婚论嫁，但2007年恋情告终，翌年魏骏杰便与年轻20岁的内地女子闪婚。之后她曾与郭政鸿因戏生情，两年后她才发现对方早已在内地结婚并育有一女，在不知情下无辜成为「第三者」。滕丽名在访问中罕有地再谈及这两位旧爱：「一段就算分咗手嘅感情，如果拖拖拉拉，拉拉扯扯，互相咒骂，连你最基本美丽嘅回忆都冇埋…做女人要尊重你自己，你要有尊严，活得有尊严，先至可以令到你打后嘅人生会更出色。」一番话尽见其人生智慧，展示了从过去的伤痛中走出来的潇洒与强大。

滕丽名丈夫曾被指刻薄员工

滕丽名老公朱建昆任职日资公司香港总监，早前就出现事非。一名网民自称是朱建昆下属，狂轰朱建昆「无良」管理，他表示：「Canon香港总监朱建昆（Matthew Chu），滕丽名老公。Canon本身返工时间已经够早，要8:30打卡。你以为够早可以准时收工？ 朱生话唔想「浪费」员工日间工作时间，搞咗晚间 收工后training，必须出席。明逼你OT，仲要无补水」。事件引起热议，滕丽名随后代老公朱建昆回应，她引述朱建昆的说法，指自己很关心同事的心情和感受。滕丽名在回应中特别提到：「我问朱生今日有冇人辞职？但今日又冇人辞职㖞！」，滕丽名可谓全天候护夫。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
17小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
20小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
15小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
16小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
12小时前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
2小时前