周柏豪《国潮．艺见新生深圳站》雨中献唱劲浪漫 吴若希张驰豪轮流上阵展示港乐魅力

大型艺术活动《国潮．艺见新生》日前一连三天在深圳欢乐剧场（第十五届全运会闭幕式举行地）圆满完成，周柏豪、吴若希、张驰豪（Aska）、柯雨霏（Ophelia）、胡子贝（Matt）等歌手担任表演嘉宾，一起展示港乐魅力，而由「中国音乐剧教父」李盾制作，中国原创音乐剧里程碑剧目《蝶》在活动最后一天压轴出场。

周柏豪冒雨演出反应热烈

首日由周柏豪打头阵演唱《宏愿》、《够钟》及《我的宣言》，虽然碰上天气不彰下大雨，不过柏豪撑着伞站在海上舞台深情献唱，背靠辽阔的前海海景，画面非常浪漫。接着三位新生代歌手轮流上台，先有《声秀》季军胡子贝靓声唱出《情完节》、《怀疑人生》、《普通朋友》、《Perfect》及《早开的晚霞》；再到《声秀》亚军柯雨霏投入演绎《直觉型美学》、《沙门》、《逆光》及《月光爱人》，压轴有张驰豪倾力演绎《一个人的生日歌》、《灯亮时离场》、《山系恋人》及《宇宙逃生口》，现场反应热烈，即使下着大雨也没有影响观众热情，身穿雨衣支持自己的偶像。演出间更穿插香港设计师品牌时装骚，将海上舞台化身大型猫步天桥，展现跨界艺术魅力。

吴若希剧集歌勾起回忆杀

第二日天气放晴，剧集歌女王吴若希登场为活动揭开序幕，演唱《越难越爱》、《爱情无价》以及新歌《超前告别》，歌声一响现场马上变成港剧回忆杀。然后再到《Funky Town六度空间》音乐╳发型美学表演，陈慧敏、杜小乔、谭永浩、唐浩嘉、卡式带乐团，再加上来自北京的杨璐，联同大湾区顶尖发型师以及专业舞者打造跨越艺术形式的演出。

