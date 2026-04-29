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IT狗2.0｜谭玉瑛去年离巢破格现身ViuTV 演脑退化妈妈骚演技 惊喜附送《闪电传真机》彩蛋

影视圈
更新时间：23:00 2026-04-29 HKT
发布时间：23:00 2026-04-29 HKT

63岁的谭玉瑛，效力TVB长达45年，她主持的儿童节目《430穿梭机》、《闪电传真机》、《至NET小人类》等，深入民心。谭玉瑛自2025年4月宣布离巢后，其动向一直备受注目。近日她在ViuTV新剧《IT狗2.0》中惊喜亮相，与人气男团MIRROR成员邱士缙（Stanley）饰演母子，为观众带来了全新的面貌。谭玉瑛在剧中挑战饰演一名脑退化症患者，细腻而富有层次的演技，与过去深入民心的「谭玉瑛姐姐」形象形成强烈对比，成功引起网民热烈讨论。

网民指谭玉瑛似邱士缙家姐

谭玉瑛的演出不仅是演技的突破，更成功勾起观众的集体回忆。其中一幕谭玉瑛在画画，画的竟是一部有闪电图案的传真机，完美呼应了当年《闪电传真机》的经典，掀起观众热议，但也有网民认为谭玉瑛演邱士缙的妈妈，感觉太过年轻，但其实邱士缙只得35岁，二人饰演母子可说是十分适合。

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谭玉瑛去年膝盖碎裂要停工休养

谭玉瑛去2月，她曾因赶赴电台工作而不慎在楼梯跌倒，导致膝盖骨碎裂。当时医生建议她即时进行手术，但为了不影响两天后的话剧演出，她毅然决定推迟手术，仅以打石膏的方式固定伤脚，强忍痛楚完成所有工作。这种为工作奋不顾身的敬业态度，令人钦佩。事实上，谭玉瑛的事业路向转变早有迹可寻。在2025年1月，她已开始与ViuTV合作，主持节目《佛系迎新小队》。当时曾引起外界猜测她是否离巢，但她其后大方回应，表示与TVB的合约容许她与其他电视台合作，直至4月才宣布正式离巢。

谭玉瑛与男友爱情长跑坚持不婚不育

谭玉瑛与初恋男友周震声爱情长跑接近四十年，感情稳定，但一直未有结婚。谭玉瑛坦言自己是不婚不育主义者，她见证过太多婚姻的悲欢离合，认为两个人只要真心相爱，一张婚纸并非维系感情的必要条件。她更直言：「做人唔系咁开心啫，唔好搞咁多人出嚟。」。如今她已回复自由身，更全面地与ViuTV合作，为观众带来惊喜。

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