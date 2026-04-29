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汤唯报喜证实怀二胎：大大的意外 活动现巨大孕肚目测已佗半年 嫁南韩导演金泰勇12年

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-29 HKT
发布时间：19:00 2026-04-29 HKT

46岁的影后汤唯今（29）日透过个人社交平台，亲自证实怀上第二胎的喜讯，为演艺圈再添一桩好事。她以「大大的意外，当然很开心」形容这份惊喜，并透露全家人都非常期待新成员的到来。

汤唯IG发文证实喜讯

自从27日出席公开活动后，「汤唯怀二胎」的揣测便在网路上迅速传开。面对外界的高度关注，汤唯选择在今日亲自回应。她在IG写道：「是的，大大的意外，当然很开心，家里要多匹小马驹了，都很期待。非常感谢大家的关心！」，温馨的文字中难掩再次成为人母的喜悦。

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汤唯活动现孕肚成焦点

引发这波讨论的起点，是汤唯27日现身活动时的装扮。尽管她身穿黑色宽松风衣，试图修饰身形，但在行走之间，微微隆起的小腹仍旧相当明显。现场照片流出后，许多眼尖的网友纷纷推测，汤唯的孕期可能已超过6个月，也让相关话题一度登上热搜榜。

好友倪妮早泄端倪

事实上，早在今年3月，相关传闻便已悄悄发酵。当时汤唯与好友倪妮一同出席活动，两人不时低声交谈，倪妮更被捕捉到疑似看向汤唯腹部的画面。不仅如此，在活动结束时，倪妮还特别提醒粉丝「不要挤她」，这一连串充满保护意味的举动，如今看来，似乎早已透露了好友怀孕的秘密。

汤唯2014年结婚

汤唯于2014年与南韩导演金泰勇结婚，目前育有一女。如今家庭即将迎来第四位成员，大批粉丝也涌入她的社群平台留言，纷纷献上祝福，称赞她即使在孕期中，依旧保持著优雅迷人的风采。

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