古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世

古天乐近日与宣萱合宣传电影版《寻秦记》与及合唱《无时空之恋》，这对荧幕情侣的互动令绯闻再炒热，外界纷纷关注古天乐的感情生活。近日网上疯传「古天乐疑似隐婚生子」，与一名圈外林姓女子秘婚逾十年更育有一子，搞到「古粉」网络神探，最后有人另一猜测，这女子是千禧年代曾活跃于影坛的女演员林淑茵（Gloria Lam），古天乐亦坚称：「我一律唔回应工作以外嘅杂音。」

古天乐出道超过30年鲜有提及感情事

出道超过30年的古天乐曾各种绯闻和负面新闻困扰，一直鲜有提及感情事，唯一公开承认的女友是前TVB小花黄𨥈莹，两人于1994年因合拍处境剧《餐餐有宋家》相恋，因当时在事业上是女强男弱，这段恋情不被看好，但黄𨥈莹依然为男友甘愿淡出做背后的女人，可惜两人拍拖7年最终分手收场。相关阅读：古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？

古天乐与黄𨥈莹分手仍给予女方生活费

古天乐与黄𨥈莹拍拖期间被爆出曾有过案底的事，虽然演艺事业大受打击，但黄𨥈莹依然不离不弃，一直陪伴在他身边给予支持，可惜两人拍拖7年分手收场，有传重情义的古天乐仍然给予女方生活费并曾公开承诺：「我好重情义，边个喺我患难时，帮过我一把，我一定会记一世，黄纪莹喺我最失信心嘅时候，畀咗好多安慰同帮助，我一世都唔会畀人伤害佢。」除了黄𨥈莹，古天乐的绯闻女友名单可说相当精彩，其中最为人所熟知的，莫过于与宣萱的「萤幕情侣」形象。

宣萱当古天乐是「兄弟」

古天乐和宣萱因多次合作而被誉为「经典萤幕情侣」，绯闻传了多年，一直被外界公认为「最合衬的一对」，宣萱曾直言连身边朋友都觉得二人「应该系一对」，但一直「挞唔著」原来是因为古天乐只当她是「兄弟」：「我哋识咗三十几年喇，我同佢拍《餐餐有宋家》识嘅，真系冇（爱情）感觉，我钟意咁样，我觉得对男同事，我宁愿称兄道弟，唔好搞到暧暧昧昧，我唔钟意呢啲嘢，佢对我当我系半个男人嘅时候，大家就唔会有𠮶啲谂法。」

古天乐郑秀文拍《宠物情缘》首度传绯闻

古天乐与郑秀文（Sammi）在1999年拍摄TVB剧集《宠物情缘》时首次传出绯闻，当时两人皆处于事业上升期，之后二人多次在电影中交手，饰演萤幕情侣。2002年，与许志安刚分手的Sammi接拍《百年好合》，再被传出在拍戏期间跟古天乐过从甚密。二人合作可说是卖座保证，二人先后在合作拍《恋上你的床》、《高海拔之恋II》与及《冲上云霄》电影版，两人的关系更像互相扶持的好友，2023年郑秀文获得香港电影金像奖影后时，古天乐在台下眼泛泪光，令这份长达20多年的感情再次受到关注。

古天乐郭羡妮拍电视剧《寻秦记》曾传绯闻

古天乐与郭羡妮在2000年拍摄电视剧《寻秦记》时曾传出绯闻，当年郭羡妮被指在北京拍摄期间失踪16小时，传出两人在同一酒店房间，郭羡妮被形容为「借男方上位」。郭羡妮澄清只是同公司的工作关系。不过在今年金像奖当日，因古天乐搀扶郭羡妮下楼梯的照片，被部份古天乐与宣萱的CP粉过度解读，称郭羡妮为「绿茶（绿茶婊）」，郭羡妮也就事件直接在CP粉的帖文下留言：「因为拍紧落楼梯，经理人要行开，跟住我争啲跌，古生即刻捉住我，先唔驶碌落楼梯。你哋daddy mommy（古天乐、宣萱）永远系世一，OK明白未？」

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古天乐曾与多位台湾女星传绯闻

古天乐亦曾与多位台湾女星传绯闻，曾有指古天乐在2010年在杨千嬅介绍相识下与台湾女星陈乔恩秘恋两年，并视对方为结婚对象，但陈乔恩不满古天乐与陈妍希暧昧爆发冷战，而陈乔恩被当时拍《笑傲江湖》的霍建华主动提出复合，进而引发轰动一时的四角恋。 古天乐与郭采洁在2015年因合作电影《巴黎假期》传出绯闻，于2017年网络疯传两人结婚及恋爱消息，但当时已被郭采洁否认，后来女方将事业重心转向中国大陆，这段绯闻随之告一段落。

古天乐入行30年经过：