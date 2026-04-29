草蜢演唱会丨 蔡一杰患病期间感激胡枫关怀如父爱：你当我仔咁看待 送陈慧琳人形揽枕陪瞓 揭当年妒忌张学友

「THREE IN LOVE草蜢演唱会2026」昨晚演出第二场，全场爆满。前辈胡枫、陈淑芬、好友张衞健、苏永康、古巨基、关心妍、伍咏薇、余香凝、杜如风和樊亦敏等捧场，与观众一同玩人浪和跳舞，非常热闹。

蔡一杰深情向修哥道谢

蔡一杰台上独唱《失乐园》后，表示感谢自己患病期间，得到一位前辈温暖的关怀：「有一位朋友喺我患病期间，隔四五天左右打电话嚟问我：『点样呀？你情况如何？身体好吗？有冇觉得咩唔舒服？』又隔四五日短讯我，天气转变又会话：『杰仔，呢个时节乍暖还寒，你要多加注意，着多件衫呀！』我感觉到好温暖。呢位好朋友长辈、前辈就系胡枫先生，修哥！」杰仔向观众席上的修哥说：「前年我爸爸走咗（去世），我好多谢你，你当我仔咁看待、锡我、关心我，成日问候我。我真系唔好意思，我应该要成日打电话俾你，问候你先至啱。我好开心，感受到好似多咗个爸爸。Thank you，多谢你，修哥，I love you！」全场掌声。

陈慧琳爆细个听草蜢

而前晚的Encore环节，草蜢献唱《华丽舞台》后，表演嘉宾陈慧琳（Kelly）惊喜登场，合唱《岁月燃烧》后，Kelly兴奋表示有话要讲：「『我细个就听你哋啲歌』，我终于有份讲呢句说话啦！（问观众）你哋系咪呀？你哋就明白我嘅感觉，每次见到草蜢，我啲青春就返晒嚟！」她坦言求学时期偷听收音机，一听草蜢的冧歌就「少女情怀总是诗」，Kelly七情上面，草蜢三子哈哈大笑。Kelly问观众：「你哋明唔明我讲乜？应该差唔多年纪。真系冧到依家！」更承认当年房间贴了草蜢海报，还扮他们海报里的甫士。

蔡一杰揭当年妒忌张学友

杰仔就表示初认识Kelly时好嬲：「我唔系嬲佢，我系嬲张学友，因为Kelly初出道帮学友拍咗个音乐特辑，我哋又冇特辑拍，第一样嬲。第二就系睇到佢哋嘅特辑鬼死咁靓，去咗LA，仲要同个咁靓嘅靓女，总之就好鬼妒忌张学友！」Kelly揼地说：「点解𠮶阵时我冇拍你哋MV嘅？」接着蔡一智拿出礼物送给Kelly，首先是一个杰仔人形揽枕，然后苏志威拿出两个，分别是他与阿智的小咕𠱸，笑说：「因为我哋两个结咗婚唔可以俾你揽，只可以俾你枕，或者坐上去。」Kelly爱不释手，说：「俾我㗎？可唔可以签埋名？」阿智说：「我都系睇你帮我哋录演唱会宣传片嘅时候，先至知道原来你听咁多我哋嘅歌。」Kelly说：「全香港都听你哋啲歌，电台不停播架！」合照留念后，草蜢与Kelly跳唱《花花宇宙》，观众劲High一齐跳，最后更摆有型甫士，杰仔从后拥抱Kelly，非常sweet。

