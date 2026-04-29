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尹光开腔解密罗志祥方力申「撞海报」抄袭风波：冇话边个抄边个 做几十年睇化晒

影视圈
更新时间：16:49 2026-04-29 HKT
发布时间：16:49 2026-04-29 HKT

尹光将于05月19日在香港文化中心音乐厅举办尹光《爆笑劲歌晒冷》演唱会2026。今日尹光到新城宣传新歌《你阿爸的无常宇宙》。他表示，将于演唱会举行前4至5日才闭关，因他5月11日进行彩排，5月15日到红馆捧方力申（小方）场，之后便闭关，问他会否上小方舞台演出？他说：「小方叫我棒场，我会送花篮，届时欣赏他的演出不会上台。」

尹光明白不同年代有不同说法

由于尹光的2023年演唱会蓝底萤粉红西装造型的海报，先后出现小方及小猪（罗志祥）的演唱会海报设计风格十分相似，小猪发现后，在演唱会记者会上宣布更换新海报。尹光力撑小方不是抄袭，只因自己的服装师与小方是同一人而已，至于小猪方面，他说：「没所谓谁抄袭谁，人家觉得是抄，但不是我说的，事实我早在2023年着过那套粉红色服装，若2023年之前有人这样着过便会说我抄袭，（你是Icon？）相机咩？（开心吗？）没有特别开心，已经做了几十年什么也看化了，人家的口你不能掩着，有人赞你有人弹你，赞你不要开心，弹你不要伤心，便不会有事。」他有感而发表示被人踩多个赞，：「我70年出来唱新歌，人家说我的歌咸湿、草根、踩界，真的不开心，现在已经是50多年后，大家便赞我的歌，同一样的歌现在拿来赞，同一句说话可以说你衰也可以是好的，同是几个字，以前说你『衰到贴地』，现在说你『很贴地』，真是相差很远，不同年代有不同说法，什么也看化了现在的心态开心了很多。」

老婆帮手处理战衣

问到演唱会上会否穿上代表性的粉红色套装上台？他指服装还未试身，所以不知道，加上文化中心演出较为简单，届时钟意穿什么也可以，老婆会帮他处理好。
 

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