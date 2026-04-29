车银优逃税丑闻后首现军乐队表演劲颓 Netflix重头剧《超能路人甲》如期上架

韩国「脸蛋天才」车银优虽已于7月入伍，但今年1月却闹出「逃税200亿韩圜（约1亿港元）」争议，形象插水。他于本月8日发文，再次就其疏忽欠税而公开道歉，并透露已全数补缴欠交税款，事件已暂告一段落。随着风波渐渐平息，今日（29日）网上亦流出车银优最新照片和片段，再度引发热议。

车银优得网民支持

事缘正在军乐队服役的车银优于23日在军乐队活动中登台表演，而当晚其演出片段、照片今日就在社交平台上疯传。图中可见车银优穿上笔挺西装，手持咪高峰，在乐团成员中间敬礼，并以沉稳而庄重的气质吸引了观众的目光。虽然在经历数个月以来的舆论压力和军中操练后，车银优似乎略现疲态，但依然保持帅气脸容与身姿，韩国网民看过其近照后，纷纷留言道：「他穿军装还是西装都很帅」、「他因为服役看起来有点疲惫，但帅气依旧不减」。

车银优是「猎巫行动」牺牲者？

也许在车银优在月初发长文道歉并补缴欠税后，已获部分网民原谅。他在文中表示：「我尊重国税局的调查程序和结果，并将严格反省自身行为，确保今后不再发生类似事件。」他补充道：「对于我监管不力的部分，我愿承担全部责任，绝不会以任何理由逃避责任。」又指经国税局确认后，已全数补缴欠税130亿韩圜（约6,864万港元）。在他再三致歉后，虽然这次其军乐队活动曝光一事，仍惹来不少网民留言讽刺，但亦有人开始反指传媒报道只集中向欠税艺人进行「猎巫」，却未有督促当局堵塞漏洞，以减少欠税或逃税。

车银优退役后前途堪虞？

此外，车银优有份参演的Netflix新剧《超能路人甲》亦将于5月15日上线。Netflix近日公开剧照，亦未有避开曾惹出逃税风波的车银优，照样发布他的剧照。看来行内人并未有意赶尽杀绝，他退役后未必如传媒预测所指般「前途堪虞」。