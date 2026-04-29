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「玄学天后」云文子预言蔡卓妍今年「双喜临门」奇门遁甲见有开枝散叶先兆 建议两公婆6月往西行助运程

影视圈
更新时间：06:00 2026-04-29 HKT
发布时间：06:00 2026-04-29 HKT

「玄学天后」云文子师傅昨天到澳门出席英国殿堂级品牌Vivienne Westwood的「她和她的珠宝展」品牌珠宝展开幕，席间跟已故「西太后」老公Andreas Kronthaler、嘉宾韩国女团i-dle成员曹薇娟（MIYEON）及卢瀚霆（Anson Lo）等合照，她指当了品牌风水师20多年，故也有帮忙去筹备及给予意见。

云文子指阿Sa夹正好日公布喜讯 

提到蔡卓妍(阿Sa)突公布结婚消息，云文子表示有留意，也大赞昨日是好日：「简直系好日公布喜讯，又有咁大嘅盛会又喺同日举行，呢个日子同时间我系择过，所以一定系好日！」她又指选在昨日去公布婚事，觉得很有机会是「双喜临门」：「预计今年都有其他唔错嘅喜讯会发生，如果今年有咗嘅话对佢两个嘅感情同事业运都会系更加好，一系旺丁，一系旺财！」而她又建议阿Sa和老公6月往西行或去旅行，因为西边今年旺他们，至于问到两人在脸相方面是否很夹？她坦言因为很替两人开心，所以也帮他们看了奇门遁甲，看到他们有开枝散叶的预兆，若两人今年能结婚又有小朋友，对两人往后的运程有帮助。

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