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目黑莲为《幕府将军》留长发 雨中现身首映获380粉丝撑伞应援

影视圈
更新时间：00:46 2026-04-29 HKT
发布时间：00:46 2026-04-29 HKT

日本人气男团Snow Man主将目黑莲自1月起在加拿大拍摄美剧《幕府将军》第2季，前日他短暂返回日本，出席主演电影《坂本日常》的东京首映，导演福田雄一带领目黑莲、北村匠海、高桥文哉、横田真悠、渡边圭祐、八木勇征、生见爱瑠等人亮相，现场下着雨，却无阻380名粉丝兴奋见偶像。

目黑莲演140公斤「肥佬坂本」

目黑莲以一头及肩中长发示人，并撑着伞走到室外会场，粉丝大叫他的名字，又大赞他靓仔。雨下了一小时终停下来，之后目黑指着天空说，「出现了彩虹！没想到奇迹让我露出惊讶的表情。」他再称很高兴终于能把作品送到大家面前，所以从加拿大回来了！」目黑莲为演140公斤的「肥佬坂本」，每次花4小时化妆，高桥文哉搞笑指：「目黑先生在片场完全不坐下来。」

目黑莲每日花4小时化妆

目黑莲表示：「几乎都是化了特殊化妆拍摄。偶尔以瘦弱的坂本演出，工作人员看到瘦的我感到害羞，对于胖的我会说更多话。」在戏中饰演目黑莲老婆的女星上户彩，虽然没有出席首映，但她近日为杂志拍摄写真，散发青春气息。

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