86年富贵港姐周美凤误信自然疗法险死 揭延误就医恐怖后果 自揭手术前向老公交代身后事

62岁名媛周美凤（Lelia）曾在1986年参加港姐，一度在娱乐圈发展，曾主持亚视节目《活色生香》，直到1990年初息影从商，成为公关界女强人。周美凤近日在社交平台分享新片，自揭大病时因误信自然疗法，导致延误就医，在「鬼门关」前走过一回。

周美凤丧母打击忽略健康

周美凤在片中忆述每年均会做身体检查，在疫情前医生曾建议她再作检查，却因当时要处理母亲的后事，而且疫情爆发无法随意出门，便将就医一事暂时搁置。之后周美凤遇到一位自然疗法医生，对方信誓旦旦地表示「这个没问题，我帮你弄好」，周美凤因而选择相信，并接受长达半年的自然疗法治疗。

周美凤遭西医好友当头棒喝

直到一次与西医朋友的聚会，朋友得知周美凤正接受自然疗法后，将她大骂一顿：「不可以听信这种医生，一定要去检验。」在医生朋友的坚持和陪同下，周美凤才去医院做详细检查，结果令她大吃一惊，惊觉病情远比想像中严重，若再拖延，后果不堪设想。

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周美凤治疗怕打针

周美凤得悉身体出现毛病后，开始艰辛的治疗过程。当时周美凤要每月去覆诊，在治疗过程中最怕是打针，因其血管较细小，医生要多次尝试才成功为她打针。周美凤的老公原本亦怕打针，但为了照顾太太，特意去学习打白血球针，方便在家中为周美凤注射。

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周美凤病情严重要做手术

周美凤之后要做手术，在进行手术前内心曾充满恐惧，甚至做好最坏的打算。周美凤自爆向丈夫交代身后事：「我跟我老公讲：『如果我真的死了，怎么办？』」并将银行卡密码、珠宝、投资等资产写低交予丈夫。周美凤事后笑称「笨了」：「我写给他，他没写给我，家用还给少了。」

周美凤经历过生死关头，在医生告知下，病因有七成来自情绪和压力，周美凤坦言：「我前半生真系蠢咗，咁劳动、内耗。」经历大病过后，让周美凤彻底反思，如今更懂得爱惜自己，注重身心平衡：「起码咁多年我觉得，而家状态系最好。」

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