阿Mo李启言丧父后再发声 澄清没有为亡父李盛林牧师募捐 吁公众提防骗徒

自2022年MIRROR演唱会发生严重意外后，舞者阿Mo李启言的康复进展一直牵动著全港市民的心。在这段艰难的路上，他的父亲李盛林牧师不仅为儿子讨回公道四处奔走，更坚持每周发表代祷信，向外界传递阿Mo的最新状况和父子间的深厚情感。李牧师的坚持与伟大父爱感动了无数网民，因此他近日的猝然离世，让外界在感到愕然和悲痛的同时，也格外关心阿Mo与家人的情况。

李盛林牧师离世丨阿Mo澄清没有为父募捐

在承受丧父之痛的时刻，阿Mo继早前发文悼念父亲后，今日（28日）再次于IG限时动态上发布帖文。他首先感谢外界连日来的关心：「呢几日见到网上有一啲page有出post同埋文章去报道关于我屋企嘅事，感谢关心。」然而，他随即话锋一转，郑重澄清一个重要讯息：「但系我哋一家人并没有借住近日嘅呢件事去透过任何机构募捐。」

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鉴于事件备受关注，阿Mo特别提醒所有关心他们一家的有心人，慎防有不法之徒利用他们家中的不幸进行诈骗。他呼吁：「所以请各位有心人，如果看到类似的文章夹杂着一些机构的募捐资料，请看清受款人。」文末，他再次写道：「在此多谢各位的关心。」

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