关咏荷「儿子」变高大型男 丁力硕士毕业闯荷里活 做埋幕后装备自己丨陀枪师姐

TVB经典剧集《陀枪师姐》中，饰演关咏荷儿子「家乐仔」的童星丁力，已从可爱的小演员，蜕变成身高5呎9吋的成熟型男。丁力早已淡出香港娱乐圈，并到美国定居，只是丁力未有放弃幕前，更胸怀大志闯荷里活发展。

「家乐仔」丁力拥高学历

丁力自13岁起便远赴海外升学，之后升读纽约的罗彻斯特理工学院（Rochester Institute of Technology）电机工程课程，并取得学士及硕士学位，是不折不扣的「学霸」。丁力对演艺事业的热情从未减退，大学期间副修戏剧课程，又积极参与校内外的剧场表演，曾在莎士比亚名剧《仲夏夜之梦》中担纲演出，可见其对表演艺术的热爱。

相关阅读：《陀枪师姐》童星「家乐仔」近况再掀讨论 移居美国多年照片曝光 加入美国娱圈发展？

「家乐仔」丁力拍电影担任制作人

丁力当年在《真情》、《封神榜》、《无头东宫》等剧集，因可爱样貌令观众留下印象。为进一步实现演员梦，丁力近年将重心从剧场转向电影，并在波士顿的Emerson College修读剧本写作证书课程，为自己的影视之路打下更扎实的基础。丁力不仅参与多部学生短片的制作，更在幕后担任制作人等不同岗位，全方位装备自己。

「家乐仔」丁力参与多部美片

丁力的个人网站及演员履历显示，已正式以「Lik Ting」名字在美国发展，并参与多部影视作品，包括《千万别抬头》（Don't Look Up）、《Any Day Now》演出，以及执导《Heavy Water》等影片。

相关阅读：《陀枪师姐》关咏荷「儿子」近照激罕曝光！撞样韦家雄无损集体回忆 移民美国从事呢个职业