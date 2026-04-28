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粿粿、王子婚内出轨罪成 须向范姜彦丰赔偿百万台币 拥吻照、暧昧称呼成铁证

影视圈
更新时间：19:08 2026-04-28 HKT
发布时间：19:08 2026-04-28 HKT

台湾女星粿粿（江玮琳）与范姜彦丰的3年婚姻破裂，范姜彦丰早前入禀法院，控告前妻粿粿与男子组合「棒棒堂」前成员王子（邱胜翊）婚内出轨，并索偿百万台币精神赔偿。据台湾传媒今日（28日）报道，案件于下午4时许在士林地院宣判，范姜彦丰及粿粿、王子都没有到场，法院判粿粿需给付原告、前夫范姜彦丰100万元新台币（约24.8万港元）。

粿粿和王子偷食愿意赔偿范姜彦丰

早前粿粿和王子的代表律师当庭承认原告所主张的请求，即是愿意全额赔偿100万新台币（约24.8万港元）。 不过，他们同时提出一项附带条件，就是要求法官不要公开判决书内容，理由是为了「节省司法资源」及「保护未成年子女」。然而，范姜彦丰的律师即时反对，认为对方年初仍矢口否认有不当行为，如今却突然「转軚」认赔，显然是担心判决书中详细的证据曝光，会引发更大的舆论压力。 

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粿粿与王子拥吻照、暧昧称呼成铁证

范姜彦丰一方在庭上透露，已掌握粿粿与王子在美国的亲密拥吻照片，以及女方在通讯软体中以「殿下」称呼王子的暧昧对话纪录，力证两人关系已超出正常社交范围。范姜彦丰方面认为，婚姻不应受到如此的践踏，社会大众亦有知情权，希望司法能还他一个公道。

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法院判决粿粿、王子须赔偿

士林地方法院今日（28日）下午作出宣判，裁定粿粿及王子需连带赔偿原告范姜彦丰100万新台币，并需支付由2025年12月12日起计的利息，诉讼费用亦由被告方承担。虽然粿粿及王子今日并未有到庭听取判决，但事件已在社交平台引起极大回响。 

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范姜彦丰与粿粿、王子三角恋背景

粿粿为前中信兄弟啦啦队「Passion Sisters」成员，与范姜彦丰结婚3年并育有一女。近月两人已甚少在社交平台互动，范姜彦丰更在生日时独自庆祝，令婚变传闻甚嚣尘上。王子（邱胜翊）为台湾前男子组合「棒棒堂」成员，近年在台湾及内地发展。他过往曾与女星邓丽欣交往，为香港观众所熟悉。

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