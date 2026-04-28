叶璇父亲癌逝爆红颜知己争产？怒轰「保母」夺祖坟地契 与继母齐打官司誓讨公道

46岁前华姐冠军兼金像奖最佳女配角叶璇，去年传出父亲因胰脏癌病逝后，闹出争产风波。叶璇近日接受传媒访问时，透露父亲生前的一位「保母」，将祖坟地契据为己有，导致亡父未能入土为安。

叶璇盼将父亲入土为安

叶璇透露在父亲离世后，才得悉其身家丰厚，没料到父亲生前实为红颜知己的「保母」，竟施计将父亲的一半身家转走，连同叶家祖坟的地契亦占据，而且反控告叶璇及其继母争夺余下遗产。叶璇认为损失遗产并不是最心痛，而且父亲的骨灰至今仍然未能安葬，叶璇只想早日将亡父与爷爷葬埋一齐。

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叶璇停工照顾病父

叶璇提到父亲年前患癌，当时得悉爸爸因腹痛持续40多天，有感不妙，而送父亲入医院接受检查，最终揭发患胰脏癌，叶璇即停下所有工作，安排爸爸来香港治疗，并陪伴左右。叶璇哽咽忆述与父亲生活点滴，陪伴治病的日子，令到彼此加深了解。

叶璇曾在直播中爆料，指负责照顾父亲的「保母」争家产，又不断诋毁自己。叶璇感到最荒谬，是父亲与继母未有离婚，在法律上继母才是有权继承遗产的合法配偶，因此对「保母」的行径，认为是对方读书不多，加上对是法律文盲又贪心，才会闹出争产风波，她只是为继母感到不值。

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叶璇表示最近忙于为遗产打官司，因已进入司法程序，所以不可以透露详情，但因父亲与继母仍是合法夫妻，所以好有信心取遗产。叶璇又透露父亲临终前已交代后事，给予她不少东西，不过因继母与弟弟被人离间，所以叶璇打艋只留下有纪念价值的物品，其他分予继母与弟弟，包括载父亲去覆诊的残车，一家人亦因今次事件，关系变得紧密。

叶璇小时候父母离异

叶璇在杭州出世，小时候父母离异，约10岁时随父亲到美国纽约生活，双亲其后各自再婚，并再诞下儿子。叶璇的父亲其后由纽约返回杭州做生意，而叶璇于威尔斯利学院（Wellesley College）政治学毕业后，1999年代表美国纽约来港参加《国际华裔小姐竞选》，夺得冠军暨「最具古典美态奖」，并留在娱乐圈发展。

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