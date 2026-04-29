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96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-29 HKT
发布时间：10:00 2026-04-29 HKT

名伶薛觉先徒弟、被誉为粤语片殿堂级女演员、有「美艳亲王 」之称的罗艳卿虽然从90年代淡出舞台。息影后曾移民美国生活，不过近年回流返港，过着幸福又写意退休生活，即使罗艳卿不再踏上台板，但仍支持粤剧界的活动。

罗艳卿雍容华贵成台下焦点

粤剧老倌吴仟峰（仔哥）日前举行80岁寿宴，逾百名梨园好友倾巢而出，场面星光闪闪，96岁的罗艳卿亦有到贺。粤剧班主彭美施、花旦御玲珑等事后分享与罗艳卿的合照，一贯雍容华贵的罗艳卿成台下的焦点，不少嘉宾争相合照，其中罗艳卿紧握上位花旦梁非同的手，以作鼓励。

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罗艳卿与何非凡离婚震撼梨园界

罗艳卿自1948年涉足影坛，从影20多年拍了超过330部电影，是迄今粤语片坛产量最多的女演员，更有「美艳亲王」、「武侠艳旦」、「银海艳娘」等称号。当年与邓碧云、于素秋、吴君丽、南红和林凤等当红女星义结金兰组成「八牡丹」，风靡不少影迷。罗艳卿曾经表示，在电影圈最感谢的三个人，一定是任剑辉、张瑛和吴楚帆三位良师益友，假如没有他们从旁指导和鼓励，就没有今天的罗艳卿。罗艳卿在1959年与张瑛合演的三集《白发魔女传》，戏中罗艳卿演活了梁羽生笔下练霓裳，武打连场极具侠女风范，当中的一场深夜舞剑，舞姿优美。罗艳卿与何非凡于1953年结婚，当时不少梨园界友好送上「佳人才子」四字祝福，不过到了1957年，两人因性格不合离婚，消息传出后，震动了整个梨园界。

罗艳卿是圈中富婆

罗艳卿更是圈中出名的富婆，坊间曾经有传「半条街物业都是卿姐的」、「三藩市有一幢商厦，八十年代时值二百万美金」、「十七、八岁，一年收入已近二十万」话题，她曾经访问上笑称因为自己孤寒，辛苦赚回来的血汗钱当然要珍惜，初入行所有收入都给妈妈，到妈妈离世后，罗艳卿开始自己理财，其后得李海泉（李小龙爸爸）的教导下，学识『入头门，关头门』，她曾说：「意思是赚到一蚊，将一蚊储起不要当自己有一蚊，想用钱再去赚，钱系悭返嚟，唔系使返嚟。」虽然罗艳卿的人生经历过不少高高低低，但她天生有乐天的性格，认为人生在世只不过是过客，凡事看开不计较自然快活，生活乐趣就是行街、饮茶、打麻雀，与一般香港人无异，好平淡。平淡就是幸福：「放开怀抱没烦恼，与世无争不苦恼。」

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