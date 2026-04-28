正义女神结局篇｜「方官」李成昌演技封神 入行47年揭秘 曾为一原因拒王维基挖角

在TVB剧集《正义女神》今周已经进入结局篇，随着「高成彬」刘倬昕压轴回归，卷入「张景翔」冯皓扬被杀案中，将剧情推向另一个高潮位。今次一众新生代演员的演出，赢得外界的赞赏，但老戏骨的表现，同样亦不可忽视，继许绍雄父子和解戏的神级演技后，饰演「方官」李成昌近日受到网民追捧。

「方官」李成昌舌战「言惠知」佘诗曼令人赞叹

「方官」李成昌因「言惠知」佘诗曼律政司（DOJ）施压，与「洪思义」许绍雄舌战的一幕，被网民力赞是李成昌的个人表演骚，李成昌将「方官」的强势与不容侵犯的威严气场全开，与「洪思义」许绍雄的嬉皮笑脸态度，势均力敌，整个场口戏势逼人，实在令人睇得过瘾。在第22集上「方官」李成昌和「言惠知」佘诗曼的同样令人赞叹。

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李成昌一出场被网民断言系奸

入行逾40年的李成昌以往塑造过无数经典反派角色，最擅长将那种表面客气、实则心狠手辣的特质演活，他曾称从来未担心因此被定型或者被观众唾骂，反觉得演奸角更易被观众记得。今次李成昌饰演的「方官」，当日一出场被网民断言：「呢个方官肯定系奸嘅！」搞到李成昌忍不住为自己「平反」：「今次好正呀，我第一次做大法官，唔好成日要我做奸㗎！一个咁高权力嘅法官，最后做出咁嘅决定，改变咗好多嘢。」「言惠知」佘诗曼为继女「邱天雪」乐珈嘉四出揾证据，希望为继女脱罪，案中的关键真相，竟与「方官」李成昌有关。

「方官」李成昌期待审讯的来临

「方官」李成昌在出庭中讲出在30多年前魏荣晋杀妻案，原来当年有份参与这宗案件的，正正就是这次谋杀案的相关人物，包括警司「陈本树」林溥来、律政司副刑事检控专员「崔嘉智」何启南与及「张品威」都牵涉其中，所有线索都为了掩饰他们在30年前的过失，不惜合谋隐藏证据，牺牲一名无辜的少女。这宗错审案件像大山一样压在「方官」李成昌的心中，他直言是人生中最大的遗憾与污点，他一直期待审讯的来临，结果「方官」李成昌退休离开司法界。不少人留言：「第一次看你做好人，感人啊！」、「没做过好人。」、「我觉得方官做得好，现实有冇呢种好官咧？！昌哥加油！」、「如果最后一集你内心挣扎多一阵就好了。」、「看多了你演坏人，没到后面总觉得得你是甚么深藏不露的坏人。」

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李成昌入行47年揭秘

李成昌1979年加入TVB后，在1981年因剧集《烽火飞花》演抗日学生获曾励珍青睐招入处境剧《香港81》饰演「康仔」， 一做就做了五年：「𠮶时好开心，出街有人叫你康仔，爆骚最高一年有24个月粮，我嘅第一层楼，买第一架车，都系归功于「康仔」。」不过李成昌因处境剧收档而陷入令超过一年低潮，「系好多担心，先系收入无咁稳定；另外，假假地都做开主角，我又唔识其他监制，出到去有无监制用你？」幸好监制潘嘉德在1988年起用他于《旭日背后》伙拍邓萃雯首演奸角杀出血路，「𠮶阵有年几系有啲惊畀人淘汰，德哥问我介唔介意做重嘅奸角，有人揾我已经开心，仲介意？」李成昌坦言演奸角没难度，反而最怕演接吻戏：「强奸同接吻戏都好麻烦，咁耐都系拍过两、三次锡戏，真系好怕！怕女士话你抽水，真系唔知点演，做乜要锡呢？要有感情先锡嘛，又唔知对手开唔开心，靓仔kiss就好啫，同李成昌㖞，唉！」李成昌90年代入行至今一直留守TVB，他坦承先后有丽的、亚视及王维基的HKTV三次找他跳槽：「丽的亚视两次都系人工低，我一返去同公司讲返，公司都畀够我，早知我开价高啲啦。到第三次王维基，我系有啲嬲，佢揾人同我倾，应该揾齐我啲资料，佢竟然唔信我喺TVB嘅骚钱有咁多，咁我就唔再倾！」