MIRROR 今年首支团歌《ATTENTION》诞生 12子分享拒当「网络群众」心法 AL以最佳状态专注自己 姜涛靠篮球跑步对抗负能量

MIRROR推出今年首支团歌《ATTENTION》，讲述在网络资讯发达的世代下，如何不被过度干扰、专注自身和所喜爱的事物，Rap词加入了扫毒软件的成分，借此为大家排毒。MIRROR出道至今，言行举止均受关注，12子如何在不被外界影响下散发魅力？队长Lokman（杨乐文）说：「要得到别人的关注，首先要非常专注自己，无论练习或演出，甚至思考的时候，就如俗语所说『认真工作的男人最有型』，而我最想大家看到我们准备演出的背后有多认真与专注。」

Edan自爆扮女人吸睛？

谈到专注的话题，副队长AK（江𤒹生）则有另一番见解：「新歌是讲述要把心思放在对的人和事上，很多时在工作上会听到不同的意见，令自己感到混乱。如何令自己更专注？就是什么都不要想，只要想着出粮日，哈哈！而我希望大家的专注点放在我身上就好，欣赏我的作品。」Alton（王智德）续说：「我觉得要吸引大家关注的前提是能够拒绝无谓的消息，我希望将专注力放在工作之上，善用时间和精力，令自己在工作的层面上一点一滴累积起来。」入行8年多的Anson Lo（卢瀚霆）时刻提醒自己要以最佳状态示人，才不会愧对艺人这身份，他说：「要自身足够专注才会得到别人的目光，所以一定要有好状态。入行时间渐长，进修和锻炼的次数越来越频密，唱歌、练气、跑步、健身、写词，都要不停地练习。」接着Edan（吕爵安）笑言扮女人就会得到关注，其后再认真说：「我们由出道至今，幸运地得到大家的关注，但慢慢成长，就要懂得消化与过滤各种不同的关注。如今我认为最重要的是自身的关注，专注在目标上、找到值得花心思与精神的地方。现今网络资讯太泛滥，太容易抢走关注，所以要学识专心，不要被干扰。」

Ian透过作品带来深层讯息

保持出道前的习惯，是姜涛认为能在各种声音下不被影响、专注工作的秘诀：「跑步、打篮球才能把专注力拉回生活中，也不要在网络世界中吸收太多负能量。」比起希望得到的关注点，姜涛更希望能为大家带来欢乐，他解释：「不应该是我希望得到什么，而是我应该给予你们什么感受，这是艺人真正的价值所在。艺人的存在价值，或者就是为了娱乐大家，大家看艺人表演都是想得到快乐。」出道至今一直透过作品表达自己的Ian（陈卓贤），虽然外界大多更关注花边新闻，但他认为所有演员或歌手，都希望透过作品为大家带来更深层的讯息。「相信很多歌手或演员都想做好音乐、演好戏，这些都能带给大家更深层的意义和讯息，也是观众更应留意的地方。」

拍摄《ATTENTION》MV当日，12子先以牛仔造型登场，其中Jeremy（李骏杰）配上过膝长靴后，令其长腿更为吸睛。而在演艺事业上，Jeremy最想自己的付出获得认可：「近年一直挑战不同的曲风、做不同类型的演出，每次都想做得更好，就是为了得到大家认可，用心去做好歌手这一个职业，所以希望大家给多些attention予歌手Jeremy。」

Frankie专注工作

不擅长吸引别人关注的Frankie（陈瑞辉），深信只要专注工作上，外界会感受到他的努力。「我只要在公开场合就会感到紧张，这会阻碍别人看到我，所以『任何状态下自然地表达自己』是我一直的课题。今年因为舞台剧，无论对台或对观众，我已经能表现得比较自然。」与Frankie想法一样的Tiger（邱傲然），不忘呼吁大家期待6月的个唱，他说：「清晰自己喜爱、专心去做就会发光发亮。一直有上堂、学唱歌，各方面增值自己。但仍有很多喜爱的事情未给大家看，希望6月举行的《Tiger Yau "Where It Begins" Live 2026》part 2可以有机会。」至于邱士缙（Stanley），最希望用自己投放了大量心思的演艺作品来吸引大众的关注，「近年一直钻研自己的演技，报读不同的课程、看不同的事物。比起练习后得到什么，更多是经验或看法上的不同。今年会有更多作品面世，去年幸运地接拍了不同的作品，今年陆续上映，最快是《寒战1994》，希望大家到时多多支持。」

Jer为MIRROR「跳舞担当」。

Frankie深信只要专注工作上，外界会感受到他的努力。

今次除有与MIRROR合作无间的PangPang编舞外，再加上以强劲Popping机械舞舞技闻名的Tsoul助阵。

Tiger一直有上堂、学唱歌，各方面增值自己。

Jer吁大家留意劲歌热舞

《ATTENTION》除有与MIRROR合作无间的PangPang编舞外，再加上以强劲Popping机械舞舞技闻名的Tsoul（田曜诚）助阵，成功将新歌舞步加难。身为MIRROR「跳舞担当」的Jer（柳应廷）为此特意呼吁大家留意劲歌热舞，并保证会有新发现。「除了《The Shade of Breathing 2.0》演唱会，《ATTENTION》的舞蹈也绝非易事，大家可以多点关注我的舞姿，感受我的节奏与韵律。今次难在要豁出去，幸好我平时也不太怕羞，所以没什么难度！今次有popping的部分，就算是习舞多年的人都会被考起，我们在练舞时发现了一个小秘诀令popping更劲，就是喊出来，唱现场的话应该会几震撼。」