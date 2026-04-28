黄晓明祥艺爱心基金在港举行成立仪式 各界名人精英齐撑星光熠熠

「亚洲文化艺术基金会・黄晓明祥艺爱心基金」成立仪式在香港隆重举行。吉祥大健康集团履行公益使命，向「亚洲文化艺术基金会•黄晓明祥艺爱心基金」捐赠100万元，董事长李钧而出席仪式并完成捐赠。本次活动星光熠熠，第十四届全国政协常委、丽新集团主席、香港贸易发展局主席林建岳；金威集团控股有限公司主席、全国政协常委、香港大紫荆勋章获得者吴良好；中国电影家协会副主席、著名演员黄晓明；吉祥大健康董事长李钧而；亚洲文化艺术基金会主席徐守振等嘉宾出席活动。香港岛妇女联会主席、全国妇联港区特邀代表、香港特别行政区中西区区议员金铃主持，共同为祥艺爱心基金成立揭幕，见证公益爱心项目启动。

履行公益使命捐款100万

吉祥大健康集团正式向「亚洲文化艺术基金会•黄晓明祥艺爱心基金」捐赠公益善款，金额为人民币100万元整。「亚洲文化艺术基金会・黄晓明祥艺爱心基金」是亚洲文化艺术基金会旗下专注文化艺术传承、青年人才培育、公益爱心扶肋的专项基金，立足香港辐射亚洲，以艺术为桥梁，以公益为内核，致力于推动文化公益事业深度融合，助力亚洲青年艺术人才成长与文化交流。捐赠仪式现场，李钧而表示：「此次全力助力黄晓明祥艺爱心基金落地香港，是品牌公益布局的重要举措。未来将持续发挥平台优势，深度携手黄晓明祥艺爱心基金，整合优质资源，拓宽公益边界，助力基金搭建更广阔的交流合作平台，为中国乃至亚洲文化公益事业发展贡献力量，共同推动文化公益事业迈向新高度。」

黄晓明放眼未来

基金发起人黄晓明分享公益初心与基金发展愿景，他谈到多年来始终坚守公益之路，致力于用自身力量传递温暖、履行社会责任。此次成立祥艺爱心基金，是希望依托香港国际化平台优势，联合亚洲文化艺术基金会、吉祥大健康集团等多方力量，聚焦文化艺术传承、青年艺术人才扶持、公益助学等核心领域，以艺术滋养心灵，以爱心传递温暖，让公益精神与文化力量双向奔赴，惠及更多青年群体与社会大众。未来，该基金将持续深耕文化公益领域，携手各方合作伙伴。此外，吴良好、林建岳先后致辞，对黄晓明祥艺爱心基金的成立表示高度认可与美好祝愿。而艺人陈晓东、琦琦，著名女高音歌唱家周旋等也莅临活动。