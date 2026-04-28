蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘

43岁的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）突然宣布与年轻10岁的星级健身教练男友林俊贤（Elvis）结婚，获大批圈中好友送上恭贺。阿Sa早于千禧年代与钟欣潼（阿娇）组成Twins火速爆红，早已是公认的「小富婆」，身家丰厚，并且对个人财务规划相当周全，甚至已准备好遗嘱。而新婚老公林俊贤同样事业有成，引起外界对二人财力比较。

蔡卓妍结婚丨阿Sa曾自爆轻微中风

形象开朗的阿Sa早前在节目罕有揭露，自己曾有长达十年的健康危机。她忆述当年因「失声」遍寻名医，最终有医生诊断其声带问题源于「轻微中风」的后遗症，让她当场吓呆。在这段被她形容为「人生中最不开心」的时期，她每次演出前都需依靠打「开声针」才能上台，并因无法稳定发挥而深感自责，甚至一度想过放弃歌唱事业。她突然宣布婚讯，令人联想到她日前公开谈健康问题，让外界猜测，未知她是否身体曾出现警号，而决定加速完成婚事。

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蔡卓妍结婚丨阿Sa名下拥五个物业

阿Sa蔡卓妍出道已25年吸金力惊人，加上投资有道，尤其钟情「买砖头」保值，据悉其名下至少持有五个物业，豪宅遍布港九，包括红山半岛、海滨南岸、跑马地慧莉苑、玫林别墅，以及所居住饱览维港无敌靓景的中半山豪宅，保守估计身家早已过亿。

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蔡卓妍结婚丨阿Sa精于理财

据指，精于理财的阿Sa蔡卓妍将所有物业交由母亲打理，单是每月的租金收入，已高达约20万元，足见其财力雄厚。阿Sa蔡卓妍在2012年以母亲名义，掷2,350万元购入跑马地玫林别墅低层户，于10年前又以个人名义斥资3,372.2万元购入大潭红山半岛单位，实用面积为1,582方呎，当时呎价约21,316元。

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其中位于跑马地的慧莉苑顶层复式单位，曾是阿Sa与旧爱陈伟霆的昔日「爱巢」，近年以每月6万港元连车位租出，呎租创下该屋苑近三年新高。慧莉苑是蔡卓妍于2010年斥资1,972万元购入，去年银行估价已升至2,389万元，升值超过两成。蔡卓妍估计所有物业每月收租达20万元，而她在2020年5月以525万元沽出西湾河港岛．东18低层单位，约赚3成利润。

蔡卓妍结婚丨阿Sa新婚老公林俊贤多明星客

阿Sa蔡卓妍的老公林俊贤虽然在财力上有一定距离，但个人事业发展相当不俗。作为星级健身教练兼健身中心创办人，林俊贤深受圈中人欢迎，就连关智斌（Kenny）亦是其学员。

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据了解，Elvis林俊贤的私人教练课每小时收费约2,000元，其收入相当可观，平均月入维持在7万至8万元，旺季时更能冲破10万大关。而林俊贤生活朴素，曾被见到在街边档食饭，又刻苦练网球，可见为储「老婆本」而努力。

蔡卓妍结婚丨阿Sa已立遗嘱准备遗照

此外，阿Sa蔡卓妍曾在内地节目《因为是朋友呀》中自揭早已准备遗嘱及遗照：「我通常我一想事情，我都会想最好还有最坏，这个是我妈教我的。我已经把我的平安纸（遗嘱）写好，我的遗照也选好了，我每五年会换一次，我都选开心的照片。」阿Sa蔡卓妍因为不想选很悲惨的黑白照片，因此拣选彩色遗照。

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