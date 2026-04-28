张天颖登陆纽约时代广场 《PICKY》以匹克球寓人生 强尼、肥仔、VIVA坐镇MV

独立唱作人张天颖（Jaime）推出快版单曲《PICKY》，以爆红的Pickleball（匹克球）为引子，借赛场规则隐喻人际界线与人生底线，新颖破格，态度满分，尽显独特个性。同时，Jaime再迎生涯巅峰里程碑，荣获Spotify Global「EQUAL」香港代表，登陆纽约时代广场瞩目户外LED巨大屏幕，代表香港乐坛为女性力量发声。

张天颖打波启发音乐灵感

《PICKY》灵感源自Jaime平日运动体验。闲时跟好友畅玩Pickleball，场上独特的「Kitchen区」规则启发了她：「呢个区域并非单纯禁区，而是有明确礼节与规范︰必须等对手回球落地、球落地面之后，先可以喺区内击球。」Jaime借充满寓意的运动细节，化作歌曲核心创作概念，巧妙映照现代人生处事态度与生活哲学。「每个人都需要专属底线，同埋安全距离，识得择善而行，学识保护自我。喺友情、职场合作、暧昧关系，永远互相尊重。」

张天颖包办曲、词、编、监

《PICKY》由Jaime包办曲、词、编、监，同时邀请著名外国音乐人Adile参与编曲监制，揉合K-Pop精致编曲架构、西方街头型格，爆发电音。当中歌词「I don’t swing for just anybody！成为金句，演绎新生代处世观︰潇洒断舍离，拒绝无效社交，不为不值得的人自我消耗，清醒又霸气。

强尼、肥仔做义工

至于《PICKY》MV制作同样花尽心思，由YouTuber导演好友Boris操刀执导，更号召一众好友义气撑场，集结强尼、ERROR肥仔、关楚耀、VIVA成员ADA及VALC、杨天宇、Gi（樊沛珈）等，零酬劳客串。Jaime亦分享拍摄趣事：「平时同肥仔打波长期落败，今次MV终于可以好好『反击』，任性赢晒对手，超尽兴！」Jaime花上两个月时间排练新舞步，另多拍摄推出多两段Dance Video，诚意呼吁乐迷「狂loop」及参与IG #PICKYDanceChallenge，一齐在各大社交平台洗版！

张天颖感难以置信

此外，Jaime杀入国际顶级地标纽约时代广场，对于这份突如其来的荣誉，她直言一时间难以消化：「细个读书𠮶阵，去New York City会经过𠮶块billboard，成日都会望一望。𠮶阵只系觉得佢好宏大、好劲，会影相，会记低，从来冇谂过，原来有一日会同自己有关。」她回忆：「上个礼拜再去探朋友，望住𠮶块billboard，心谂都仲系觉得唔关我事，点知事隔一个礼拜，就收到呢个消息！由一个好钟意音乐嘅张小朋友，喺睡房入面一路唱一路发梦，到而家原来可以行到咁远，我仲未完全消化晒！」